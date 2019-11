Убиха сина на бивш германски президент по време на лекция

С инът на бившия президент на Германия Рихард фон Вайцзекер беше убит при нападение с нож по време на водена от него лекция.

Франц фон Вайцзекер почина от раните си в болница, след като беше нападнат, докато преподаваше в берлинската клиника „Шлоспарк”.

Полицията обяви, че при атаката тежко е ранен и друг човек, който се опитал да спре нападателя.

Предполагаемият извършител е бил задържан на територията на клиниката и се провежда разследване.

Фриц фон Вайзекер от 2005 г. е главен лекар на клиника „Шлоспарк”. Той беше на 59 години.

Според свидетели нападателят е бил в аудиторията. Изведнъж, около 50 минути след началото на лекцията, той се приближил към Фриц фон Вайцзекер с нож. Присъстващ на лекцията за проблемите на черния дроб полицейски служител, който не бил на работа, се опитал да спре нападението. Той е тежко ранен.

Веднага след нападението, лекари и медицински сестри от клиниката се опитали да реанимират професора без успех.

На този етап полицията не е оповестила информация за задържания, неговия мотив или произход. Свидетели посочват, че нападателят е мъж с гола глава на около 40 години. До този момент не е бил регистриран за престъпления.

Франц фон Вайцзекер беше женен, баща на четири деца. Баща му, Рихард фон Вайцзекер, който почина на 94-годишна възраст през 2015 г., в продължение на два мандата бе президент на Германия между 1984 и 1994 г.

In einem #Charlottenburg|er #Krankenhaus wurden 2 Personen bei einer Gewalttat schwer verletzt. 1 Person verstarb trotz Reanimation noch an der Einsatzstelle, die 2. Person kam mit #Notarzt|begleitung in ein Krhs.

Mehrere Personen wurden von #Notfallseelsorge|rn betreut.#PSNV pic.twitter.com/izEttO0lf0