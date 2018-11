Двама души загинаха, други двама бяха ранени в резултат на стрелба пред търговски център в окръг Маями Дейд в американския щат Флорида, пише Miami Herald.

Полицията в Маями съобщава, че изстрелите са били отправени към малка тълпа до "Хийт Фуд Март“ на 27-мо авеню. Магазинът се намира в близост до жилищен комплекс.



#Now: grieving loved ones leaning on @MiamiDadePD after a fatal shooting on NW 27th Ave and 58th Street. #Miami Dade Fire rescue said several were shot. @wsvn #7News pic.twitter.com/9ye7d2LOm6