Стрелба в болница в Чехия, шестима убити

С трелба в чешка болница, има убити.

Стрелец открил огън в болница в чешкия град Острава. Нападателят е избягал. На мястото има масирано присъствие на полицейски сили. Този град е на 350 км от Прага, близо до Полша. Вътрешният министър на Чехия Ян Хамачек потвърди информацията. Здравният министър Адам Войтех допълни, че загиналите вече са 6 души.

Малко преди 7.00 часа във вторник сутринта, въоръжен мъж е открил стрелба в лечебното заведение. По първоначална информация той е стрелял по най-малко 7 души, след което е избягал.

„На мястото на инцидента има 4 убити души и 2-ма сериозно ранени с опасност за живота”, каза Ян Хамачек по-рано.

BBC съобщава за шестима убити.

Czech TV reporting that six people now reported shot dead at Ostrava Faculty Hospital this morning. Officials say suspect still at large.