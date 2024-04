Спасителни екипи разтоварват кораба, разрушил моста в Балтимор

С пасителни екипи започнаха в неделя да разтоварват контейнерите от палубата на товарния кораб, който се сблъска в моста „Франсис Скот Кий“ в Балтимор и го разруши на 26 март, съобщи Асошиейтед прес.

Това се смята за важна стъпка към пълното отваряне на един от най-натоварените маршрути за морски транспорт в САЩ.

Корабът е бил "мъртъв": Как се стигна до срутването на моста в Балтимор

Разтоварването ще продължи през тази седмица съобразно с метеорологичните условия, се казва в съобщение на специално създаденото за целта обединено командване на операцията по преодоляване на последствията от инцидента.

Екипите напредват в отстраняването на секциите на моста, които са паднали върху носа на кораба, за да му позволят да се придвижи.

.@MDNG Soldiers supported search and rescue efforts following the Francis Scott Key Bridge collapse in Baltimore as a part of the Maryland Helicopter Aquatic Response Team. The team specializes in helicopter rescues and responds to emergencies requiring aerial extraction. pic.twitter.com/OxzGNnX9mQ