Скандал в САЩ, полицаи атакуваха чернокож военен

П олицейски служител във Вирджиния беше уволнен, след като насочи пистолет и напръска с лютив спрей чернокож от американската армия по време на спиране за проверка.

От видеата от камерите на полицаите ясно се вижда, че военният е спрян и задържан с неправомерна употреба на сила. Двамата полицаи не обясняват каква е причината за задържането, въпреки че лейтенантът многократно ги пита.

Единият заявява, че новата кола е без регистрационни табели, но временна такава ясно се вижда на задното стъкло на автомобила.

A US Army officer is suing two Virginia police officers after they pointed guns at him, pepper-sprayed him, and pushed him to the ground during a traffic stop last December for what the officers believed was a missing license plate on his new SUV: https://t.co/IkTkKGcbjh pic.twitter.com/JCr1dSnoPr