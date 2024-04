Сигнал за бомба евакуира летище в Дания

Л етището в датския град Билунд бе евакуирано днес след сигнал за бомба и един мъж бе арестуван, съобщи датската полиция, цитирана от АФП.

Полетите на аерогарата са спрени. На сайта са изброени няколко анулирани полета, които е трябвало да излетят този следобед - към Амстердам, Франкфурт и Барселона.

