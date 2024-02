Шолц и Зеленски подписаха двустранно споразумение за сигурност

Г ерманският канцлер Олаф Шолц и украинският президент Володимир Зеленски подписаха в Берлин двустранно споразумение за сигурност между двете страни, което гарантира на Украйна дългосрочна подкрепа, особено във военно отношение, предаде АФП.

Според германското канцлерство споразумението обхваща "дългосрочните ангажименти и подкрепа за сигурността на Украйна". Володимир Зеленски, който пристигна в Берлин, след това ще отпътува за Париж, за да подпише подобно споразумение с френския президент Еманюел Макрон.

Зеленски пристигна днес в Берлин в рамките на европейската си обиколка, която има за цел да осигури продължаване на западната помощ за Киев, предаде Франс прес.

Зеленски пристига в Германия броени дни преди да бъде отбелязана втората годишнина от нахлуването на руските сили в Украйна.

"Предстоят ни два важни дни. Планирани са срещи с нашите партньори в Германия и Франция", на които ще се обсъжда "нова архитектура на сигурността за Украйна", написа Зеленски в Telegram, като към съобщението му са прикачени няколко снимки, на които се вижда как е посрещнат на летището от украинския посланик в Германия.

I am starting two important days. Meetings with partners in Germany and France, new agreements, and the Munich Security Conference. A new security architecture for Ukraine, as well as new opportunities. We are making every effort to end the war as soon as possible on fair… pic.twitter.com/YNbdIffPK5