Свят

Икономиката на Русия попадна в „техническа стагнация“ през второто тримесечие на 2025 г.

Това заяви Герман Греф, ръководителят на най-голямата руска банка – Сбербанк, съобщи „Киев Индипендънт“

4 септември 2025, 12:58
Икономиката на Русия попадна в „техническа стагнация“ през второто тримесечие на 2025 г.
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock/Getty Images

Е дин от най-влиятелните банкери в Русия предупреди, че икономиката на страната е в стагнация и може да се изправи пред рецесия, пише Sky News.

Икономиката на Русия забави рязко растежа си през периода април–юни 2025 г. и е в етап на „техническа стагнация“.

Това заяви Герман Греф, ръководителят на най-голямата руска банка – Сбербанк, съобщи „Киев Индипендънт“.

„Забавянето продължава, както можем да видим от темповете на растеж на брутния вътрешен продукт (БВП). Второто тримесечие може практически да се счита за техническа стагнация“, каза Греф на икономически форум.

„Юли и август показват доста ясни признаци, че се доближаваме до нулев (икономически) растеж“, добави той.

Забавянето подчертава пределите на разширяването на икономиката, стимулирано от войната – задвижвано от рекордни военни разходи, но възпрепятствано от слабото частно потребление и намаляващите граждански инвестиции.

БВП на Русия нарасна с 1,8% през второто тримесечие, леко повече от 1,4% през първото, но значително под темпа от 2024 г. Централната банка очаква растежът да забави темпото си през третото тримесечие и да достигне близо нула в края на 2025 г.

Международният валутен фонд (МВФ) вече намали прогнозата си за растежа на Русия през 2025 г. до 0,9%, спрямо 4,3% през миналата година – най-рязкото понижение сред големите икономики.

Греф също отбеляза ключовата лихва на Централната банка, която в момента е 18% след две намаления през 2025 г., и посочи, че тя ще трябва да спадне близо до 12%, за да се създаде „надежда за икономическо възстановяване“.

Забавянето на икономиката следва редица предупреждения от висши официални лица.

Ръководителката на Централната банка Елвира Набиулина заяви през юни, че Русия е достигнала „предела на капацитета“, докато министърът на икономиката Максим Решетников каза, че страната е „на ръба на преминаване в рецесия“.

На 4 септември Решетников заяви, че Русия „плаща“ за инфлацията и високата ключова лихва с „трудна икономическа ситуация“.

„Това се вижда от макроикономическите показатели. Според нашите оценки, растежът на БВП през юли на годишна база е бил 0,4%. През юни беше 1. Освен това виждаме, че инфлацията при производителите е спряна, което не е много добър знак. Това показва, че търсенето е недостатъчно. Много инженерни заводи сега са недоизползвани. Някои преминават на четиридневна работна седмица, други на пълна седмица. Навсякъде се опитват да оптимизират разходите, включително трудовите. Очевидно не говорим за съкращения, но това е тревожен сигнал за нас“, добави той.

Авторитарната система на Русия позволява на високопоставени технократи известна реторична гъвкавост, но само в икономическата сфера, отбеляза руският политолог Екатерина Шулман.

„Нашата автокрация разчита на експертизата на способни мениджъри, особено тези, концентрирани в финансово-икономическия блок на правителството“, каза Шулман.

Анкетата от юни на независимия руски социологически център Levada показва, че 58% от руснаците посочват покачващите се цени като най-голямата си тревога, докато едва 33% се притесняват от войната срещу Украйна. 

Източник: БГНЕС/Sky News    
забавяне на растежа техническа стагнация руско БВП военни разходи частно потребление граждански инвестиции МВФ прогноза ключова лихва инфлация при производителите анкета на Levada
Последвайте ни

По темата

Експерт обясни възможните причини за срива на Google

Експерт обясни възможните причини за срива на Google

Историята на обитавания от демони дом, който вдъхнови

Историята на обитавания от демони дом, който вдъхнови "The Conjuring"

Черна хроника: Пореден инцидент в завод

Черна хроника: Пореден инцидент в завод "Арсенал" в рамките на няколко месеца

Politico: Дори оставка на Макрон няма да спаси Франция

Politico: Дори оставка на Макрон няма да спаси Франция

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Помага ли прясното мляко, ако котката е натровена?

Помага ли прясното мляко, ако котката е натровена?

dogsandcats.bg
Атракцион дерайлира в Лисабон, много загинали и ранени
Ексклузивно

Атракцион дерайлира в Лисабон, много загинали и ранени

Преди 15 часа
Почина световноизвестният българин Тед Попов
Ексклузивно

Почина световноизвестният българин Тед Попов

Преди 15 часа
Правителството на България блокира Русия за покупка на стратегически обекти
Ексклузивно

Правителството на България блокира Русия за покупка на стратегически обекти

Преди 17 часа
Глобиха момиче с малък куфар на летището в София
Ексклузивно

Глобиха момиче с малък куфар на летището в София

Преди 21 часа

Виц на деня

Човек с много приятели, е богат! Човек с много комшийки е информиран!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Уволниха служители в спешно отделение, подигравали се на пациенти в TikTok

Уволниха служители в спешно отделение, подигравали се на пациенти в TikTok

Свят Преди 3 минути

Здравни работници в Калифорния са уволнени след видео в TikTok, в което се подиграват на пациенти в спешното отделение

Лидерите на ЕС изразиха съболезнования след трагедията в Лисабон

Лидерите на ЕС изразиха съболезнования след трагедията в Лисабон

Свят Преди 15 минути

В Португалия беше обявен ден на национален траур

<p>Септемврийска магия: 4 зодии с късмет в любовта и брака</p>

Септемврийска магия: 4 зодии с късмет в любовта и брака

Любопитно Преди 1 час

След летните страсти есента приканва към по-спокойни и задълбочени отношения

<p>Почина последният жив син на Хемингуей</p>

Патрик Хемингуей, последният жив син на Ърнест Хемингуей, почина на 97 г.

Свят Преди 1 час

Патрик Хемингуей е вторият от тримата синове на Хемингуей

Гръцки спецотряд разби мрежа за контрабанда на гориво, замесена е България

Гръцки спецотряд разби мрежа за контрабанда на гориво, замесена е България

Свят Преди 1 час

Арестувани са двадесет и двама души

Ужас в Пенсилвания: Пет деца открити в покрита с изпражнения „тъмница“

Ужас в Пенсилвания: Пет деца открити в покрита с изпражнения „тъмница“

Свят Преди 1 час

Родителите на децата бяха арестувани

Възражда ли Доналд Тръмп доктрината "Монро"?

Възражда ли Доналд Тръмп доктрината "Монро"?

Свят Преди 1 час

Напрежението между Венецуела и САЩ отново се покачва, пише сп. „Нюзуик“

Рюте: Защо се интересуваме какво мисли Русия относно войските в Украйна?

Рюте: Защо се интересуваме какво мисли Русия относно войските в Украйна?

Свят Преди 1 час

Москва предупреди, че ще откаже да обсъжда каквато и да било "чужда намеса" в Украйна

Джери Брукхаймер се притеснил за живота на Брад Пит на снимките на „F1“

Джери Брукхаймер се притеснил за живота на Брад Пит на снимките на „F1“

Любопитно Преди 1 час

Докато снимал животозастрашаващите сцени, Брукхаймер постоянно се тревожел за безопасността на Пит

Проблем със самолета на Педро Санчес

Проблем със самолета на Педро Санчес

Свят Преди 1 час

Самолетът на испанския премиер е бил във въздуха, когато проблем го е принудил да се върне в Мадрид, съобщи говорител от офиса му

МВнР успокои: Няма пострадали българи при инцидента с атракцион в Лисабон

МВнР успокои: Няма пострадали българи при инцидента с атракцион в Лисабон

България Преди 1 час

Компетентните власти продължават процедурите по идентификация на жертвите

Ако правите това в тоалетната, рискът от хемороиди скача с 46%

Ако правите това в тоалетната, рискът от хемороиди скача с 46%

Любопитно Преди 1 час

„Като цяло бих препоръчал да се опитате да ограничите изхожданията до най-много 10-15 минути, за да намалите риска от хемороиди“

Десетки загинали при руски удари в Донецка област

Десетки загинали при руски удари в Донецка област

Свят Преди 1 час

От началото на пълномащабното нашествие в Донецка област са били убити 3578 души

Адолф Хитлер

„Програма Т4“ – зловещият план за изтребление на Хитлер

Свят Преди 2 часа

„Леля ми постоянно е получавала успокоителни, накрая е била завързана за леглото и според аутопсията е починала от възпаление на белите дробове“

Звездите, които откриха истинската любов след 40

Звездите, които откриха истинската любов след 40

Любопитно Преди 2 часа

За тези звезди истинската любов не дойде, докато не навършиха 40 години

Нарасна броят на жертвите при инцидента с атракцион в Лисабон

Нарасна броят на жертвите при инцидента с атракцион в Лисабон

Свят Преди 2 часа

Сред 21-те ранени при вчерашния инцидент има много много чужденци, които са били в популярния сред туристите фуникуляр

Всичко от днес

От мрежата

Каква храна да даваме на куче с анемия

dogsandcats.bg

Защо да добавим тиква към менюто на кучето си тази есен

dogsandcats.bg
1

Спокойно време с усещане за късно лято

sinoptik.bg
1

Доброволци почистиха Берковския Балкан

sinoptik.bg

3 китайски зодии, които привличат изобилие и късмет през септември 2025 г.

Edna.bg

Ето я „Кралицата на кетамина“, която се призна за виновна за смъртта на Матю Пери (СНИМКИ)

Edna.bg

Испания остана без още двама за България, вижте групата на европейските шампиони

Gong.bg

Шокираща новина за България и Десподов преди мача с Испания

Gong.bg

Мъж пострада тежко при трудов инцидент в завод „Арсенал"

Nova.bg

Google се срина

Nova.bg