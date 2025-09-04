Икономиката на Русия попадна в „техническа стагнация“ през второто тримесечие на 2025 г.

Е дин от най-влиятелните банкери в Русия предупреди, че икономиката на страната е в стагнация и може да се изправи пред рецесия, пише Sky News .

Икономиката на Русия забави рязко растежа си през периода април–юни 2025 г. и е в етап на „техническа стагнация“.

Това заяви Герман Греф, ръководителят на най-голямата руска банка – Сбербанк, съобщи „Киев Индипендънт“.

„Забавянето продължава, както можем да видим от темповете на растеж на брутния вътрешен продукт (БВП). Второто тримесечие може практически да се счита за техническа стагнация“, каза Греф на икономически форум.

„Юли и август показват доста ясни признаци, че се доближаваме до нулев (икономически) растеж“, добави той.

Забавянето подчертава пределите на разширяването на икономиката, стимулирано от войната – задвижвано от рекордни военни разходи, но възпрепятствано от слабото частно потребление и намаляващите граждански инвестиции.

БВП на Русия нарасна с 1,8% през второто тримесечие, леко повече от 1,4% през първото, но значително под темпа от 2024 г. Централната банка очаква растежът да забави темпото си през третото тримесечие и да достигне близо нула в края на 2025 г.

Международният валутен фонд (МВФ) вече намали прогнозата си за растежа на Русия през 2025 г. до 0,9%, спрямо 4,3% през миналата година – най-рязкото понижение сред големите икономики.

Греф също отбеляза ключовата лихва на Централната банка, която в момента е 18% след две намаления през 2025 г., и посочи, че тя ще трябва да спадне близо до 12%, за да се създаде „надежда за икономическо възстановяване“.

Забавянето на икономиката следва редица предупреждения от висши официални лица.

Ръководителката на Централната банка Елвира Набиулина заяви през юни, че Русия е достигнала „предела на капацитета“, докато министърът на икономиката Максим Решетников каза, че страната е „на ръба на преминаване в рецесия“.

На 4 септември Решетников заяви, че Русия „плаща“ за инфлацията и високата ключова лихва с „трудна икономическа ситуация“.

„Това се вижда от макроикономическите показатели. Според нашите оценки, растежът на БВП през юли на годишна база е бил 0,4%. През юни беше 1. Освен това виждаме, че инфлацията при производителите е спряна, което не е много добър знак. Това показва, че търсенето е недостатъчно. Много инженерни заводи сега са недоизползвани. Някои преминават на четиридневна работна седмица, други на пълна седмица. Навсякъде се опитват да оптимизират разходите, включително трудовите. Очевидно не говорим за съкращения, но това е тревожен сигнал за нас“, добави той.

Авторитарната система на Русия позволява на високопоставени технократи известна реторична гъвкавост, но само в икономическата сфера, отбеляза руският политолог Екатерина Шулман.

„Нашата автокрация разчита на експертизата на способни мениджъри, особено тези, концентрирани в финансово-икономическия блок на правителството“, каза Шулман.

Анкетата от юни на независимия руски социологически център Levada показва, че 58% от руснаците посочват покачващите се цени като най-голямата си тревога, докато едва 33% се притесняват от войната срещу Украйна.