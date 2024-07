Почина актрисата и комедийна звезда Ерика Аш

Е рика Аш - актриса и комедийна звезда от "Истинските съпрузи на Холивуд" и Mad TV, е починала на 46-годишна възраст, след като е загубила битката си с рака, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на неин представител и майка й.

"Ерика беше невероятна жена и талантлива артистка, която докосна безброй животи с остроумието, хумора и неподправената си радост от живота. Споменът за нея ще живее вечно в сърцата ни", се казва в направеното изявление.

We are saddened to share the passing of actress Erica Ash, who starred in the TV One original movie Miss Me This Christmas. She was 46. Rest in Power. ❤️ pic.twitter.com/u7jnhKWwUj