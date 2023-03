Актьорът Пол Грант почина на 56 години

П ол Грант, актьор, участвал във филмите "Междузвездни войни" и "Хари Потър", почина на 56 години, след като беше открит колабирал пред жп гара Кингс Крос в северен Лондон в четвъртък следобед. Причината за смъртта му все още не е разкрита.

Actor Paul Grant has passed away. He was just 56. https://t.co/mxeUd2AGRJ