Жертви след силно земетресение между Турция и Иран

Н ово земетресение с магнитуд от 5.8 по Рихтер разтърси границата между Турция и Иран, предаде Спутник.

За момента не се съобщават повече подробности.

Очаквайте подробности.

По-рано днес

Най-малко осем души бяха убитиземетресение с магнитуд 5,7 удари северозападен Иран близо до границата с Турция тази сутрин. При инцидента загинаха 9 души, а над 100 бяха ранени. Епицентърът бе на дълбочина 5 км, на 141 км западно от град Тебриз.

Teams are working in Van to rescue those stuck under buildings after the earthquake across the border in Iran – Turkey's Interior Ministry pic.twitter.com/8CjmJFWQ4r