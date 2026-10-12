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Нощни удари и прекъсвания на тока в Украйна след енергийното примирие на Тръмп

Украинските държавни медии съобщават за спиране на тока в град Изюм, намиращ се югоизточно от Харков, след като ракетен удар през нощта засегна жилищен район в северната част на града и нанесе щети по енергийната мрежа

Надежда Неменски Надежда Неменски

12 октомври 2026, 11:08
Нощни удари и прекъсвания на тока в Украйна след енергийното примирие на Тръмп
Източник: iStock/GettyImages
Нови руски атаки през нощта засегнаха сериозно енергийната и железопътната инфраструктура в няколко украински региона, като предизвикаха прекъсвания на електрозахранването и пострадали сред цивилното население, съобщава Би Би Си (BBC).
 
Ударите идват непосредствено след изявлението на американския президент Доналд Тръмп в неделя, че Русия и Украйна са се договорили за прекратяване на огъня спрямо енергийните си съоръжения.
 
Украинският държавен глава Володимир Зеленски първоначално изрази изненада от съобщението на Вашингтон, а впоследствие заяви, че Киев ще подкрепи подобно споразумение, ако Москва също го направи, макар Русия все още да не е дала официален коментар. Снощи Зеленски обвини руската страна, че продължава да поразва енергийни обекти въпреки обявеното от Тръмп спиране на огъня.
 
Украинските държавни медии съобщават за спиране на тока в град Изюм, намиращ се югоизточно от Харков, след като ракетен удар през нощта засегна жилищен район в северната част на града и нанесе щети по енергийната мрежа. По данни на агенция Укринформ при поражението са повредени 15 къщи и една жилищна сграда, а един човек е ранен. Прекъснатите електропроводи оставиха без ток жителите на няколко улици в Изюм и доведоха до смущения в интернет връзката.
 
Удари с дронове бяха нанесени и срещу втория по големина украински град, Харков, където беше ударена високоетажна жилищна сграда. Кметът Игор Терехов информира, че са разрушени етажите от седми до девети, като на мястото е избухнал пожар. Най-малко петима души са ранени при нападението, а спасителните операции и издирването на оцелели продължават.
 
В Западна Украйна, в Житомирска област, също са регистрирани нощни атаки срещу критични обекти. Ръководителят на местната военна администрация Виталий Бунечко съобщи, че повторен обстрел в северната част на региона е предизвикал пожари, които вече са потушени. Мишени на ударите в Коростишевски окръг са били железопътната и енергийната инфраструктура, като към момента няма данни за загинали или ранени.
 

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: BBC    
Руски атаки Украйна Енергийна инфраструктура Железопътна инфраструктура Прекъсване на тока Володимир Зеленски Доналд Тръмп Харков Цивилни жертви Удари с дронове
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