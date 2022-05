Мъск: Ще отменя забраната за достъп до Twitter на Тръмп

М илиардерът Илон Мъск каза, че ще отмени забраната за ползване на Twitter от бившия президент на САЩ Доналд Тръмп, когато купи платформата - най-ясният сигнал досега за намерението на Мъск да намали модерирането на сайта.

Мъск, най-богатият човек в света и главен изпълнителен директор на производителя на електрически превозни средства Tesla Inc (TSLA.O), подписа сделка за 44 милиарда долара за закупуване на Twitter Inc (TWTR.N). Той се нарече "абсолютист на свободата на словото".

Elon Musk said he would reverse Twitter’s permanent ban of former Pres. Trump should the Tesla CEO complete his accepted offer to acquire the social media company. https://t.co/z89BDGmDbo