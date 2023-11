Лошото време в Русия и Украйна остави 1,9 млн. души без ток

Б роят на жертвите поради лошото време в Одеска област се увеличи до петима души, други 19 са ранени, съобщи президентът на Украйна Володимир Зеленски, цитиран от БНР .

Медии в страната отбелязват, че зимните условия влияят и на обстановката на фронта, където украинските сили се опитват да отвоюват украинските територии срещу руските войски.

Сред най-засегнатите от силната снежна буря са централната Киевска област, както и южните Одеска и Николаевска области.

На някои места снежната покривка достигна два метра. 1200 души от спасителните служби се включиха в почистването на снега. Наложи се 12 магистрали да бъдат затворени. По пътищата бяха блокирани хиляди камиони и коли. Кметът на Одеса призова жителите на града да останат по домовете си, а властите предупредиха за нарушения във водоснабдяването. Над 1500 селища в 17 области са останали без ток заради бурята, каза в обичайното си обръщение президентът Володимир Зеленски. Той подчерта, че в извънредната ситуация са мобилизирани всички служби, осигурена е и необходимата техника.

Тежките метеорологични условия през последните дни оставиха без електричество близо два милиона души в Русия и окупираната част от Украйна. Това съобщи Министерството на енергетиката на Русия.

"Около 1,9 млн. души останаха без електрозахранване към 10:00 ч. московско време поради неблагоприятните метеорологични условия", се казва в изявлението.

В него са изброени руските региони Дагестан, Краснодар и Ростов, както и окупираните от Москва украински региони Крим, Донецк, Луганск, Херсон и Запорожие.

По-рано Министерството на вътрешните работи на Украйна обяви, че "общо 2 019 населени места в 16 области са откъснати от мрежата".

В южния град Одеса, който многократно е бил обект на руски удари, местните власти съобщиха, че са помогнали на 1624 души, които са попаднали в капан заради снега.

Температурата е паднала под нулата, а поривите на вятъра достигат до 72 км/ч.