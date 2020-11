Как Covid-19 промени списъка на най-скъпите градове

З начителни промени настъпиха в класацията на най-скъпите градове в света: на първите три места вече са Париж, Хонконг и Цюрих. Доскоро на първите места бяха градът-държава Сингапур и японският Осака.

Класацията, която включва 130 страни и се базира на цените на 138 стоки и услуги, се прави повече от 30 години списание Economist.

Промените тази година се свързват с Covid-кризата. Цените в Сингапур са паднали рязко заради масовия отлив на чуждестранни работници и служители, вследствие на пандемията.

▶️ Paris and Zurich climb list of world's most expensive cities to live in https://t.co/HmFWIOSpPN pic.twitter.com/MAFWkEcqCu