Свят

Извънредно положение в Крим заради страшни наводнения

Водата заля улиците на Ялта, носейки автомобили и стигайки до вторите етажи на сградите

18 юни 2021, 22:20, oбновена в 22:33
Извънредно положение в Крим заради страшни наводнения
Източник: iStock/GettyImages
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В два района на Кримския полуостров беше въведено извънредно положение заради страшните наводнения в резултат на проливните дъждове, съобщава БНР.

Над 300 къщи са под вода след като в някои райони само за една нощ са паднали валежи, двойно повече от месечната норма.

Кримският град Ялта обяви в петък извънредно положение, като затвори входните точки и апелира към руския флот за подкрепа, след като обилни дъждове заляха анексирания от Москва полуостров, предизвиквайки наводнения.

 

Декларацията в Ялта последва въвеждането на извънредно положение в целия регион в четвъртък, след като циклон с обилни дъждове удари черноморския полуостров.

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Само в четвъртък вечерта полуостровът е бил залят с двойно по-голямо средномесечно количество валежи, според изчисленията на метеорологичната служба на Крим, която прогнозира, че бурята ще отшуми до понеделник.

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Снимки и видеа показват, че улиците на Ялта са се превърнали в кални реки, носещи автомобили, като водата стига до вторите етажи на сградите.

Източник: БНР    
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