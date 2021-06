Извънредно положение в Крим заради страшни наводнения

В два района на Кримския полуостров беше въведено извънредно положение заради страшните наводнения в резултат на проливните дъждове, съобщава БНР.

Над 300 къщи са под вода след като в някои райони само за една нощ са паднали валежи, двойно повече от месечната норма.

Water flowing into Black Sea pic.twitter.com/gzFYI7v3LE

Кримският град Ялта обяви в петък извънредно положение, като затвори входните точки и апелира към руския флот за подкрепа, след като обилни дъждове заляха анексирания от Москва полуостров, предизвиквайки наводнения.

Декларацията в Ялта последва въвеждането на извънредно положение в целия регион в четвъртък, след като циклон с обилни дъждове удари черноморския полуостров.

Пороен дъжд наводни улици и булеварди в Русе

Само в четвъртък вечерта полуостровът е бил залят с двойно по-голямо средномесечно количество валежи, според изчисленията на метеорологичната служба на Крим, която прогнозира, че бурята ще отшуми до понеделник.

Пороен дъжд във Велико Търново, наводниха се улици

Снимки и видеа показват, че улиците на Ялта са се превърнали в кални реки, носещи автомобили, като водата стига до вторите етажи на сградите.

Right now! Extreme flood in Yalta, Crimea https://t.co/WzxOABaOtR pic.twitter.com/T4CLVZ3eJR