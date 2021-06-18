Извънредно положение в Крим заради страшни наводнения

В два района на Кримския полуостров беше въведено извънредно положение заради страшните наводнения в резултат на проливните дъждове, съобщава БНР.
Над 300 къщи са под вода след като в някои райони само за една нощ са паднали валежи, двойно повече от месечната норма.
Water flowing into Black Sea pic.twitter.com/gzFYI7v3LE— Liveuamap (@Liveuamap) June 18, 2021
Кримският град Ялта обяви в петък извънредно положение, като затвори входните точки и апелира към руския флот за подкрепа, след като обилни дъждове заляха анексирания от Москва полуостров, предизвиквайки наводнения.
The governor of annexed Crimea caused a stir on social media when his expedition to inspect the region’s massive floods was followed by a trio of mysterious swimmershttps://t.co/MfeovoZnRe pic.twitter.com/M73dX9dwQl— The Moscow Times (@MoscowTimes) June 18, 2021
Декларацията в Ялта последва въвеждането на извънредно положение в целия регион в четвъртък, след като циклон с обилни дъждове удари черноморския полуостров.
Пороен дъжд наводни улици и булеварди в Русе
Власти Ялты, где из-за обильных осадков река вышла из берегов, а также подтоплены жилые дома и соцобъекты, организовали подвоз детей к пунктам сдачи ЕГЭ по иностранному языку:https://t.co/PYf4CRuuPF— ТАСС (@tass_agency) June 18, 2021
Видео: instagram/stoevmotors, mixalis__777
vk/Маша Печалева, Евгения Бахтина pic.twitter.com/0utiSiG0Mn
Само в четвъртък вечерта полуостровът е бил залят с двойно по-голямо средномесечно количество валежи, според изчисленията на метеорологичната служба на Крим, която прогнозира, че бурята ще отшуми до понеделник.
Пороен дъжд във Велико Търново, наводниха се улици
Снимки и видеа показват, че улиците на Ялта са се превърнали в кални реки, носещи автомобили, като водата стига до вторите етажи на сградите.
Right now! Extreme flood in Yalta, Crimea https://t.co/WzxOABaOtR pic.twitter.com/T4CLVZ3eJR— Kirill Bakanov (@WeatherSarov1) June 18, 2021
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