Издирван мъж случайно се присъедини към групата, която го търси

М ъж, обявен за изчезнал в Турция, случайно се присъедини към групата, която го издирва с часове. В един момент мъжът осъзнал, че той е човекът, когото всички търсят.

Бейхан Мутлу се събрал да пие с приятели във вторник, след което се разходил в гора в Бурса.

Когато не се върнал, съпругата и приятелите му се обадили в полицията, които изпратили група да го издирва.

50-годишният Мутлу се натъква на група, която търси някого, и той решил да се присъедини към тях.

Когато хората в групата обаче започнали да викат името му, той отговорил: "Тук съм!"

Мъжът е бил отведен настрана от един от доброволците, които го издирвали, за да даде обяснения. "Не ме наказвайте прекалено строго, баща ми ще ме убие", казал Мутлу.

Полицията е отвела мъжа в дома му. Не е ясно дали му е била наложена глоба.

"I am here"



