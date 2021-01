Гърция - необичайно топло време, гърците на плаж

Г ърците се отправиха днес към плажовете и парковете в момент, в който в страната има необичайна за зимата топла вълна. Хубавото време даде възможност на гърците да забравят за малко от коронавирусните ограничения, пиш Ройтерс.

В Атина, където за днес бяха прогнозирани температури от 23 градуса по Целзий, хората отидоха на плажа, някои дори поплуваха в морето. Други пък се разходиха по крайбрежната алея, докато полицията патрулираше и контролираше множеството.

Unseasonably Warm Weather Sends Greeks to the Beach - Greece has been experiencing some of its highest January temperatures of the last 50 years since Friday, with people rushing to beaches to enjoy the unseasonably sunny weather. Temperatures... https://t.co/vdyHasLfoK