Двама полицаи в САЩ бяха убити в престрелка при пътна проверка

Д вама полицаи от щата Уисконсин бяха убити вчера в престрелка при пътна проверка, съобщиха местните власти, цитирани от Асошиейтед прес, предаде БТА.

Two Wisconsin police officers were killed in a shooting during a traffic stop on Saturday, authorities said. The Wisconsin Department of Justice said in a statement late Saturday that it was investigating the shooting in Cameron, Wisconsin. https://t.co/QzV3IOaJXI