Десетки изчезнали туристи, след като лодка потъна в Египет

Д есетки туристи са изчезнали, след като лодка е потънала край египетското крайбрежие.

Съобщава се, че лодката, наречена Sea Story, е потънала близо до Шааб Сатая, популярна дестинация за гмуркане, край туристическия курорт Марса Алам, съобщава Daily Mail.

#BREAKING 🇪🇬Thirty-one tourists are missing after the boat Sea Story sank near Marsa Alam, an Egyptian Red Sea resort.



The vessel, carrying 31 tourists of various nationalities and 14 crew members, sent a distress signal around 5:30 am during a scuba diving trip. Departing from… pic.twitter.com/mex8RtqvIN