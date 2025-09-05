Свят

5 септември 2025, 10:08
Децата на Анджи Стоун съдят замесените в ужасна катастрофа, която я уби
Д вете деца на покойната певица Анджи Стоун завеждат съдебен иск срещу шофьорите, транспортна компания и производител на камиони, замесени в опустошителната автомобилна катастрофа в Алабама, при която Стоун загина през март, предаде Page Six

Даймънд Стоун и Майкъл Д’Анджело Арчър, децата на Стоун, подадоха иска във вторник в окръг Гуинет в Атланта, според документи, получени от WSB-TV. Искът твърди, че Анджи всъщност е оцеляла при първоначалния сблъсък, когато шофьорът на микробуса Mercedes-Benz Sprinter, в който пътувала с екипа си и членовете на групата, загубил контрол над превозното средство и то се преобърнало.

Според иска случайни минувачи помогнали да извадят петима от деветте пътници от микробуса. Анджи обаче все още се опитвала да излезе от превозното средство, когато камион, превозващ захар, се блъснал в микробуса. При удара Анджи била изхвърлена от микробуса и попаднала под него, където починала, твърди искът.

Искът също така посочва, че шофьорът на камиона „не обръщал достатъчно внимание на пътя пред себе си“ и системата за предотвратяване на сблъсъци в превозното средство не сработила. Анджи се връщала у дома след изпълнение в Мобайл, Алабама, по време на катастрофата. Документите твърдят, че тя „страдала“, докато била хваната под микробуса и в крайна сметка починала. Тя беше на 63 години.

Транспортната компания CSRT и производителят на камиони Daimler Truck North America не отговориха веднага на запитването за коментар. Певицата на „More Than a Woman“ има дъщеря, Даймънд, от бившия си съпруг Родни Стоун, и син, Майкъл, от Д'анджело. Даймънд потвърди трагичната новина за смъртта на майка си във Facebook малко след катастрофата.

„Майка ми си отиде“, написа тя, придружавайки думите си с няколко емоджита на плач.

Номинираната за „Грами“ певица стана известна през 1979 г., когато се присъедини към женското трио The Sequence заедно с Шерил Кук и Гуендолин Чизолм. Впоследствие тя започна солова кариера през 90-те години и издаде албума си „Black Diamond“ през 1999 г.

