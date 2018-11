Най-малко 28 души загинаха, след като движещ се с висока скорост автобус падна в канал в Южна Индия. Смята се, че сред жертвите има много ученици, предаде Асошиейтед прес.

Заместник-първият министър на щата Карнатака Г. Парамешваран каза, че катастрофата в окръг Мандя е станала, след като водачът загубил контрол над автобуса, който се движел с висока скорост. В започналата спасителна операция ще се включат и водолази. Местопроизшествието е на 105 км югозападно от щатската столица Бангалор.

Осведомителната агенция "Прес тръст ъв Индия" предаде, че много от загиналите са деца, които се връщали от училище.

Bus Plunged into VC Canal in Mandya | Karnataka | India | 25 People Killed Till now.: https://t.co/HRePyln6ZE via @YouTube

Автобусът паднал на една страна, вратите се оказали притиснати към дъното на канала и жертвите не са могли да се измъкнат, съобщи новинарският телевизионен канал Ен Ди Ти Ви.

Всяка година около 150 000 души загиват по индийските пътища, често пъти поради безразсъдно каране, лошо поддържани пътища и претъпкани автобуси. През юли 48 души загинаха, след като автобус падна в дере в щата Утаркханд.

Deep condolences to the affected families. May God bless them with enough courage to deal with this tragedy😔. #cuttackroadtragedy Odisha: Bus carrying 30 passengers falls from Mahanadi bridge in Cuttack; rescue operation underway | India News https://t.co/QZBwxmSz8h