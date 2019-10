Атака в мол в Манчестър, има ранени

Ч етирима души бяха ранени при атака с нож в търговски център в английския град Манчестър. Свидетел е видял как мъж „тича наоколо с нож в ръка, блъскайки се в много хора”, пише Би Би Си (BBC).

Полицията заяви, че трима души са наръгани, а ранените са общо четирима. Мъж на около 40 години е бил арестуван.

Нова атака в Германия, има жертви

Офицерите от звеното за борба с тероризма не изключват никакви версии за нападението,

информираха от полицията в Манчестър. Търговският център е евакуиран.

Just heard about a knife attack in Manchester. Male suspected to have stabbed four people before being arrested by Armed police. Thankful for their quick response in catching him. Hopefully more will become apparent on the situation later on down the line pic.twitter.com/4NfWFFC4Vv