7 убити при сблъсъци в Индия на фона на посещението на Тръмп

С едем души бяха убити в Делхи по време на протести срещу спорния закон за гражданството в Индия. Това се случи в момент, когато президентът на САЩ Доналд Тръмп направи първото си официално посещение в страната.

Полицай и шестима цивилни са загинали в най-смъртоносния ден в столицата, след като законът бе приет миналата година.

Сблъсъците настъпиха между привърженици и противници на приетия закон, който, според критици, е насочен срещу 200 милиона мюсюлмани, живеещи в Индия, пише BBC.

Опасенията са сблъсъците да продължат.

Кореспонденти твърдят, че този инцидент е смущаващ за премиера Нерендра Моди, тъй като той е домакин на президента Тръмп.

Именно заради приетия закон Моди е обвиняван в дискриминация.

Какво се договориха САЩ и Индия

Индия и САЩ ще засилят стратегическото си сътрудничество в Индийско-тихоокеанския регион, заяви днес американският президент Доналд Тръмп, цитиран от ДПА.

Тръмп каза това пред множество от 125 000 души, събрали се на стадиона за крикет в индийския град Ахмедабад, Западна Индия. Американският лидер обеща също така, че Вашингтон ще подпише с Индия сделки за милиарди долари в сферата на отбраната.

В проявата участваше и индийският премиер Нарендра Моди.

Моди посрещна Тръмп и съпругата му Мелания на летището в Ахмедабад. Десетки хиляди хора, развяващи индийски и американски знамена, приветстваха Тръмп, докато кортежът му се придвижваше към стадиона.

Впоследствие Тръмп, придружен от съпругата си Мелания, дъщеря си Иванка и зет си Джаред Къшнър, посети историческата забележителност Тадж Махал в град Агра.

Positing at the iconic landmark, Pres Trump joked about holding a press conference, but said the sight is "truly incredible." Mrs Trump agreed, calling the Taj Mahal "lovely, beautiful." pic.twitter.com/WNugoB0bBw