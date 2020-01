26 убити при въздушни удари в Идлиб, сред жертвите и деца

Н ай-малко 26 цивилни са загинали след като руски военни самолети са извършили въздушни удари в зоната за деескалация в Северозападна Сирия, съобщи БГНЕС.

Сред жертвите са девет членове на семейство, шест от които деца в Кафр Таал, осем в Кафр Нуран, двама в Джидария и Кафр Нахаада, по един в Ерхаб и Таманин в западната страна на провинция Алепо, според Белите каски.

Друго дете е убито в село Такад в провинция на Алепо, докато други двама цивилни са убити в село Бара в Идлиб.

