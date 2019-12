Учителка използва тялото си за урок по анатомия

У чителка измисли иновативен метод, чрез който да преподава уроците по анатомия.

43-годишната Вероника Дюк от Испания, се появи в час по биология облечена в костюм, който представя човешките органи.

„Някои деца бяха объркани, викаха, ръкопляскаха, а някои закриха очите си", призна Дюк.

Целта на учителката била да запали интереса на учениците към биологията.

Вероника Дюк разказва, че е видяла костюма онлайн и е решила, че чрез него децата ще разберат по-лесно материала.

Това обаче не е първият иновативен метод за преподаване на учителката.

Нейни колеги споделят, че често се маскира, когато преподава уроците по история и биология.

#VerónicaDuque, who has been teaching for 15 years, wore a full bodysuit with human organs mapped over it. #ThursdayMotivation #Bizarre https://t.co/jjkanlAT2h