Проблемите, до които водят смартфоните и таблетите при децата

М алките деца, които прекарват много време в игра с електронни устройства, се разсейват по-лесно и задържат вниманието си за по-кратко, сочи изследване, цитирано от Daily Mail.

