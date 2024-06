Невиждан досега имунен отговор при доброволци, умишлено заразени с COVID-19

Б ихте ли се съгласили доброволно да бъдете умишлено заразени с COVID-19 в името на науката? За повечето от нас отговорът вероятно е категорично "не", но 36 здрави хора се съгласиха да направят точно това като част от първото в света изследване на COVID-19 при хора. Сега са налице нови резултати, които разкриват непозната досега особеност на имунната система, която позволява на някои хора да се изчистят от вируса, преди той да е успял да се наложи.

Вече знаем, че опитът на хората с COVID-19 е много различен. Някои имат много тежко, животозастрашаващо заболяване; други имат леки симптоми, но развиват дълъг COVID; трети нямат никакви симптоми. Започвайки още в началото на пандемията, британското проучване COVID-19 Human Challenge, ръководено от Imperial College London, си постави за цел да улови какво точно се случва в организма, когато вирусът порази.

