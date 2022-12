„Безпрецедентен и задълбочен сериал“: Вижте първите кадри на "Хари и Меган" (ВИДЕО)

В ече е налице първият официален трейлър за предстоящия документалин сериал на Netflix за херцогът и херцогинята на Съсекс.

По чиста случайност това се случи на втория ден от изключително важното посещение на Уилям и Кейт в Съединените щати.

Get ready for a more intimate look into the lives of the Duke and Duchess of Sussex. https://t.co/djSrk8vlgj — CNN (@CNN) December 1, 2022

Сериалът "Хари и Мегън" е режисиран от двукратно номинираната за "Оскар" и носителка на "Еми" режисьорка Лиз Гарбъс и се очаква да разпали отново напрежението между Хари и кралското семейство.

Премиерата на документалната поредица от шест части ще бъде по-късно този месец, когато Хари и Меган ще пътуват до Ню Йорк, за да получат награда за справяне с институционализирания расизъм в кралското семейство.

Хари и Меган говорят само за кратко, но думите им са многозначителни и предполагат, че сериалът ще се фокусира не само върху тяхната любовна история, но и върху това защо са напуснали кралското семейство.

В трейлъра двойката споделя лични снимки от съвместния си живот. Сред тях са и кадри, на които Меган люлее бебето си, Хари свири на китара, както и първия сватбен танц на семейството. Вижда се също Меган обляна в сълзи, а на друг кадър - херцогинята на Съсекс на погребението на Нейно Величество Кралицата.

Netflix released roughly a minute of footage from “Harry & Meghan,” an upcoming documentary about the couple.



Netflix is billing the six-part series as “an unprecedented and in-depth” look at “one of the most-discussed couples in history.” https://t.co/DuZNn7ECUf — The Associated Press (@AP) December 1, 2022

Трейлърът е с продължителност 1 минута и 12 секунди и започва с въпрос от продуцента: "Защо искате да направите този документален филм?“.

Чува се гласът на Хари, който казва: "Никой не вижда какво се случва зад затворени врати" точно преди да се появи Меган, която държи главата си в ръце, докато говори по телефона. "Трябваше да направя всичко възможно, за да защитя семейството си“, добавя херцогът.

В края на видеото съпругата му казва: "Когато залогът е толкова висок, няма ли смисъл да се чуе нашата история от самите нас?“

Сериалът е обявен за „невиждан досега поглед към една от най-обсъжданите двойки в историята“.

В епизодите поредицата ще покаже дните на тяхното ранно ухажване и предизвикателствата, които ги накараха да се почувстват принудени да се оттеглят от постоянните си роли в кралската институция.

Montecito is now ground zero in the toxic plot to bring down the Royal Family by Harry and Meghan.

After today's vile trailer, King Charles must stop giving the Sussexes the benefit of the doubt and remove their titles.

My new @MailOnline columnhttps://t.co/xBzPlF1GHD — Dan Wootton (@danwootton) December 1, 2022

С коментари от приятели и семейство, повечето от които никога преди не са говорили публично за това, на което са били свидетели, и историци, които обсъждат състоянието на Британската общност днес и отношенията на кралското семейство с пресата, сериалът прави повече от това да осветлява любовта на една двойка история, той рисува картината на техния свят.

Въпреки че херцогът и херцогинята на Съсекс бяха в Обединеното кралство за погребението на кралицата, те се върнаха в Калифорния, без Хари да се помири с баща си и брат си.

И докато крал Чарлз III използва речта си към нацията, за да пожелае на най-малкия си син и снаха си да бъдат добре в Америка, той всъщност даде да се разбере, че няма път обратно в кралското семейство за Хари и Меган.