БезГранично: Животът в Германия - цени, транспорт, здравно осигуряване и повече

В последните години говорим много за българите, избрали да напуснат страната ни. Колко са, защо са заминали и какво по-различно предлагат останалите държави в сравнение с България. Стотици хиляди вече са намерили своя нов дом, а най-голямата българска общност живее в Германия - над 400 000 души, цифра по-голяма от официалния брой жители на Варна.

Но защо напускат българите - по-висок стандарт на живот, образование, нови възможности или просто промяна. Някои са привлечени от уникалната комбинация от история, култура и модерен живот в Германия. Други от високите заплати, добре устроените градове и възможностите за кариерно развитие, без нужда от връзки, трети просто са срещнали любовта или пък са останали след като завършили университет.

Какъвто и да е случаят, ако сте готови за промяна и нова глава от живота ви, едно преместване е вълнуващо, но и много стресиращо в нормални условия, а още повече в чужбина.

Не бързайте да стягате багажа си преди да се подготвите за това приключение. В този пътепис за модерния емигрант сме подготвили главните неща, които трябва да знаете: от здравно осигуряване, до заплати, стандарт на живот, градски транспорт – дори и как да вземете вашия домашен любимец с вас (стига да е куче, котка или пор)!

Колко струва животът в Германия?

The cobblestone streets of old towns like Heidelberg take on a magical aura, their history echoed in every corner, while the bustling nightlife in Berlin pulses with an electric energy !!



Night view, germany 🇩🇪 pic.twitter.com/s9emkLtMYx — Hitman Hub™️ (@RohitFusion45) August 27, 2024

Потенциално най-важното нещо, което трябва да имате предвид, преди да се преместите в друга държава, е дали можете да си го позволите и колко е скъпо. Германия предлага добри заплати и възможности за работа и може да бъде много по-евтина от другите европейски страни.

Според няколко различни статистики за разходите за живот в страната, четиричленно семейство има нужда от 3339,3€ месечно, без наем. Приблизителните месечни разходи за един човек са 982,7€ без наем.

Супермаркетите не са скъпи, а алкохолът и цигарите са- една кутия е средно 8€, но за да сме оптимисти, можете да го използвате като мотивация да спрете пушенето.

Разходите за живот в Германия са средно с 66,9% по-високи, отколкото в България, а наемът в Германия е със 128,3% по-висок от този в България. Но не се притеснявайте, заплатите също са много по-високи.

Докато средната заплата в България от началото на 2024г. е 2198 лв., в Германия е 4105 евро, а годишната надница е близо 49 200 евро.

А къде е най-скъпо?

Old city , Dresden Germany pic.twitter.com/YKpl3rwLuC — Sujit Pandurang Patil (@sujitppatil) August 27, 2024

Най-общо казано, южната част на Германия е най-скъпият регион в страната, особено Мюнхен и Щутгарт.

Берлин също поскъпва с всяка година, заради нарастващия брой жители, но продължава да е по-евтин от други европейски столици. Цените на наемите тук са с 11,9% по-ниски от тези в Париж, с 47,7% по-ниски от тези в Лондон и с 20,0% по-ниски от тези в Амстердам.

Лайпциг и Дрезден се считат за някои от по-евтините германски градове за живеене.

В случай, че искате да научите повече за цената на конкретни хранителни продукти или в ресторантите, прочетете тук.

Жилищa под наем

Германия е развита и изключително добре устроена държава, затова е и напълно разбираемо, че не сте единствените, които са решили да се преместят там. Според данни на DW, през 2023г. в Германия са живеели около 400 000 българи – най-желаната дестинация за сънародниците ни на континента.

Жилищният пазар е много конкурентен, затова колкото по-рано започнете да търсите – толкова по-добре.

На графиката по-долу може да видите средната цена на апартаменти под наем в 15 германски града:

Mодерен обществен транспорт

Германия е известна с ефективната си система за обществен транспорт, която включва високоскоростни влакове, модерно метро, чисти автобуси, трамваи и лицензирани таксита.

Метрото се нарича U-Bahn , докато надземните влакове в градовете се наричат S-Bahn. Регионалните влакове се наричат RE (регионален експрес) или RB (регионален бан).

Междуградските влакове се наричат IRE (между региони) или ICE (между градове).

From Travemünde we transferred by local bus to Lübeck which had a rather pretty & very German station- with trains proclaiming geopolitical questions. pic.twitter.com/oWnpsF7GTG — Luke Miller (@ArchdeaconLuke) August 20, 2024

Ако очаквате да използвате национални, регионални и местни влакове или автобуси редовно, тогава закупете BahnCard50, за да се възползвате от 50% отстъпка от таксите. Студентите в Германия също могат да се насладят на безплатно или намалено пътуване с влак в рамките на определен регион, като придобият семестриален билет.

Високоскоростните влакове между големите градове могат да бъдат скъпи, например влак от Берлин до Мюнхен, особено ако резервирате през деня или пътувате рано сутрин.

Билетчето за автобуси, трамваи и метрото обикновено струва между €1 до €2 в цялата държава.

В големите градове жителите са склонни да купуват месечна карта за пътуване, която покрива железопътни, автобусни и трамвайни услуги (а в градове като Берлин също и някои фериботни услуги!). Цените за някои различни големи градове са както следва:

Мюнхен €66

Берлин €81

Top reasons to visit/study abroad in Berlin:

🎨 Museum Island

🍻 festivals, Oktoberfest, christmas markets

🪩 nightlife

🥨 pretzels, 🍺 beer, 🌭 bratwurst

🏞️ beautiful parks like Tiergarten and Tempelhofer Feld

🌟 culture and arts scene pic.twitter.com/qMIL6j5Dih — StudentUniverse (@StudentUniverse) August 20, 2024

Франкфурт €89

Хамбург €83

Кьолн €91

Интересно е, че такситата са на приблизително едни и същи цени в цяла Германия, независимо от размера на града и колко е скъп. Едно пътуване с такси от 4 км. Струва между 8.50 евро до близо 10 евро:

Лайпциг €8.75

Кьолн €9.02

Мюнхен €9.40

Хамбург €9.50

Бон €9.75

Берлин €9.90

Европейски паспорт за порове

Is your furry friend ready for your next adventure?



Whether your destination is the beach or the mountains, be sure your furry fellows are properly equipped with their pet passport!



👩‍⚕️ 👨‍⚕️ Ask your local vet more info about how to get one.#InternationalDogDay ↓ — European Commission (@EU_Commission) August 26, 2024

Планирате да се преместите в Германия с вашия домашен любимец? Уверете се, че сте подготвени за това ново приключение с вашия пухкав приятел:

Германската федерална митническа служба (известна като “ZOLL”) отговаря за регулирането на вноса на домашни любимци. Ще ви трябва европейски паспорт за домашни любимци, който се издават само за кучета, котки и, изненадващо ,за порове.

С няколко изключения, вашият домашен любимец може да пътува с вас до друга държава от ЕС или от държава извън Съюза до държава в Съюза, ако има поставен микрочип, ваксинация против бяс, валиден европейски паспорт за домашни любимци и ветеринарен здравен сертификат на ЕС.

Ветеринарният сертификат на ЕС е съдържа конкретна информация за вашия домашен любимец, като самоличност, здраве, ваксини против бяс, и т.н. Документът се издава от ветеринар не повече от 10 дни преди датата на пристигане в държавата и е валиден за срок от 4 месеца, или до изтичането на валидността на ваксината против бяс.

Освен това трябва да попълните и прикрепите към ветеринарния сертификат на вашето животно писмена декларация, в която се посочва, че не местите малкия член на семейството с цел да го продадете.

Здравно осигуряване

Вече сте пристигнали в новия си дом заедно с домашния ви любимец. Поздравления!

Остават обаче още няколко неща, които трябва да знаете.

Германия има задължителна ( и впечатляваща) система за здравно осигуряване. Ще трябва да получите обществена или частна здравна застраховка, преди да можете да регистрирате местожителството си, а това се случва около две седмици след настаняването. Тук можете да намерите цялата необходима информация, от която се нуждаете за вашето здравно осигуряване –, независимо дали се местите в Германия за лятото, годината или постоянно.

Как да избегнем глоба?

Преди да стегнете багажа си, не забравяйте – Германия, известна със своя ред и ефективност, има някои наистина интересни и особени закони и ако ги нарушите, със сигурност ще платите солена глоба.

Повечето закони са подобни на българските, затова избрахме някои от най-необичайните и лесни за нарушаване:

Забранено е да ти свърши горивото на Autobahn

Този странен закон е в сила, за да предотврати катастрофи и задръствания на близо 13 000 км участък, от който 60% е без ограничения за скоростта. Внезапното спиране или губене на скорост, когато останеш без гориво, може да доведе до сериозни и опасни последици. Шофьорите са наказани с глоби или отнети точки от книжката.

Без косене на трева в неделя

Неделя е забранено да се вдига шум и да се нарушава чуждото спокойствие. От там идва и наименованието “Ruhetag,” или “ден за почивка”.

Без танци на Разпети петък

Традиционно, танците на този религиозен празник за забранени, за да даде възможност на хората да се фокусират върху вярата си. Известен като “Tanzverbot,” или “танцова забрана,” тази наредба не е строго следена от властите, но е препоръчително да се спазва на обществени места от уважение.

Пушенето забранено!

На много обществени места пушенето е строго забранено, а неспазването на този закон може да ви спечели глоба. Следете внимателно табелите и не забравяйте да си изхвърлите фаса в кошчето!

Има още много интересни наредби – забранено е да се пали барбекю в необозначени зони, като превантивна мярка срещу пожари и замърсяване. В някои градове не можеш да си закупиш алкохол в неделя, защото Ruhetag е ден за семейството и близките.

Германия има строги разпоредби и за рециклиране и изхвърляне на отпадъци, а лошото е, че те варират от град на град.

Стъклото се сортира по цвят. Има различни oтделения за отлагане на зелено, кафяво и прозрачно стъкло. Ще намерите тези кошчета или в някои случи - модерни машини- разпръснати във всеки квартал, но внимавайте – не изхвърляйте бирените си бутилки късно вечер, съседите ви няма да го оценят!

Machines for recycling bottles



Recycling bottles and jars could be so much easier if we adopted the system of recycling machines such as they have in Germany.https://t.co/z49Dj0XkOu — Kent and Surrey Bylines (@KSBylines) August 25, 2024

Кафявият кош (Braunglas ) е за кафяво стъкло, зеленият контейнер (Grünglas) е за зелено, червено и синьо стъкло, а белият контейнер (Weißglas) е за прозрачно стъкло.

Другите кофи за рециклиране обикновено седят пред входа на жилищния блок, или понякога в началото на улицата.Синият е за хартия и картон, жълтият е за пластмаса и метал, кафявият е за биоразградими отпадъци, сивият е за всичко останало.

Guten Tag

Happy Words in German 😁 PS: Learn German with the best FREE online resources, just click here https://t.co/bjEm7CZ40L pic.twitter.com/nkPwqxE8Rv — GermanPod101 (@GermanPod101) August 21, 2024

В днешно време, езиковата бариера рядко представлява сериозен проблем – във всеки голям град в България и в Германия има кратки курсове за немски език за начинаещи. В случай, че нямате това време или ресурси – има безброй безплатни онлайн видеа, игри и приложения, които ще ви помогнат да се запознаете с езика още преди да пристигнете.

Винаги може да разчитате и на ретро подхода и да си закупите българо-немски речник!

След като пристигнете в Германия, ще откриете, че в ежедневието си сте научили страшно много думи и фрази доста бързо, а английският е един от най-използваните езици в странта.

Но за всеки случай, ето няколко важни и практични немски фрази:

Guten Tag- Добър ден

Guten Abend- Добър вечер

Auf Wiedersehen- Довиждане

Danke- Благодаря

Entschuldigung- Съжалявам

Wie viel kostet es- Колко струва

Sprechen Sie Englisch – Говориш ли английски?

Ich hätte gerne ein Bier- Искам бира, моля.

Ich bin aus Bulgarien- Аз съм от България

Entschuldigung, wo ist die Toilette?- Извинете, къде е тоалетната?

Können wir uns auf Englisch unterhalten?- Може ли да говорим на английски?

Надяваме се този списък ви е бил полезен и поне частично ви е подготвил за предстоящата нова стъпка в живота! И последно, но не по важност. Не забравяйте, че Германия е страната на стриктните правила. И ако в България сте свикнали да ремонтирате сами колата, вилата, а домът ви да е преустроен както ви е хрумнало, то в Германия това няма как да се случи. И дори за да закачите картина на стената си, ще трябва да говорите с домоуправителя.

Приятен път и Abschied!

