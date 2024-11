БезГранично: Топ 10 на университетите във Великобритания, всичко за студента в чужбина

Г одината е към края си, както и първият учебен срок. Колкото повече наближава края на учебната година, толкова по-голямо е и вълнението и предизвикателството за гимназистите, на които им предстои да направят един от най-важните избори в живота си. Сега е подходящ момент да започнете да мислите за избора си на университет - какво искате да следвате и как си представяте бъдещето ви в следващите няколко години?

В случай че обмисляте да учите в чужбина - да получите образование на световно ниво и да се потопите в културата и историята на изцяло ново място- няма да сте единствените. Хиляди българи избират да вземат бакалавъра си извън държавата. Само за учебната година 2021/2022г. във Великобритания са учили над 5 500 наши сънародници.

Великобритания е сред най-желаните дестинации за студенти от цял свят. Причините са много - това е страна с изключително дълбока култура и история, а университетските кампуси са едни от най-красивите и модерно оборудвани в международен план. Университетите в Обединеното кралство са известни с високите си академични стандарти и диплома от тях улеснява намирането на работа, било то в България или чужбина.

Но за много чужденци навигирането в тази система може да бъде предизвикателство- от различната образователна структура до общежития и документи.

Образованието в чужбина, особено Обединеното кралство, не е евтино. Стандартно излиза между 10 000 паунда и 60 000 паунда годишно, без добавения разход от квартира и други разноски. Но преди да се откажете от тази възможност, има множество стипендии, които можете да си осигурите чрез университета, български и английски организации и фондации, както и добри опции за студентски заеми. Затова първият ни съвет е след като изберете учебно заведение, да проучите за различни опции за финансиране.

Във Великобритания има над 160 университета, които предлагат повече от 35 000 обучителни програми на английски.

Независимо дали сте бъдещ студент, родител, или професионалист, който има за цел да повиши уменията си в нова сфера, тaзи статия ще ви помогне да добиете представа за 10-те най-добри великобритански университета, необходимите документи за кандидатстване, цени на жилищата, безопасност и съвети за всеки, готов да направи тази крачка напред.

Десетте най-добри университета във Великобритания

Великобританските учебни заведения предлагат голям набор от образователни програми, които отговарят на широк спектър от професионални интереси и стремежи. Има над 35 000 образователни програми в различни области и възможности да ги комбинирате, като много от тях не се предлагат в България.

Разбира се, задължително е да имате високо ниво на разбиране на английски език, както и сертификат, но повече за това по-късно.

Великобритания има една от най-древните образователни системи, датиращи от Средновековието. През столетията, университетите им не спират да се развиват и модернизират и сега са едни от водещите в Европа.

Също така препоръчваме на студентите да разгледат уебсайтове като Digital. Ucas и Ukuni след тази статия, за да стеснят избора си до учебното заведение, което отговаря на личните им интереси.

Бакалавърските програми са с продължителност 3 или 4 години, като при четиригодишните специалности студентите избират дали да включат стаж като част от своето обучение (т.нар. “sandwich courses или “Year in industry), дали да специализират по-задълбочено в избраната сфера или да прекарат година по обменните програми за международни студенти. Областта и специфичната насоченост на курса определят и вида програма – Bachelor of Arts (BA), Bachelor of Science (BSc), Bachelor of Engineering (BEng) и др.

Събрахме няколко статистики с класацията за най-добрите университети в света за годините 2023 и 2024, за да ви дадем списък на 10-те най-добри университета в Oбединеното кралство, както и малко обща информация за тях, като местоположение, история и най-добри специалности.

1. University of Oxford

Световна класация: 1 (2023) / 1 (2024)

Локация: Оксфорд

Информация: Оксфордският университет е най-старият университет в англоезичния свят. Оксфорд е разделен на четири академични отдела: отдел по хуманитарни науки, отдел по математика, физика и науки за живота, отдел по медицински науки и отдел по социални науки. Всеки отдел е допълнително разделен на други факултети. Проучване на The Economist установи, че перспективите за кариера на завършилите също са сред най-добрите в страната; пет години след дипломирането им заплатите им са средно почти £43 000 годишно. Университетът поддържа изключително добра репутация и статут от създаването му през 1096г.

2. University of Cambridge

Световна класация: 3 (2023) / 5 (2024)

Локация: Кеймбридж

Информация: В Кеймбридж са учили някои от най-блестящите умове във Великобритания и в световен план, сред които са Исак Нютон, Чарлз Дарвин, Лорд Байрон, Силвия Плат и Джеймс Уатсън. Университетът предлага широк спектър от специализации в различни науки - от медицина и физика, до право и социология.

3. Imperial College London

Световна класация: 10 (2023) / 8(2024)

Локация: Лондон

Информация: Университетът е създаден през 1907 г. от кралските колежи в Южен Кенсингтън и бързо става един от лидерите в техническото образование. През по-голямата част от историята си той е част от Лондонския университет, като става независим едва през 2007 г. ICL е водеща институция в областта на икономиката, бизнеса, компютърните технологии и медицината.

4. UCL

Световна класация: 22 (2023) / 22 (2024)

Локация: Лондон

Информация: UCL е публична институция, основана през 1826 г. Това е третият университет, създаден във Великобритания, след университетите в Оксфорд и Кеймбридж. Към днешна дата има 30 лауреати на Нобелова награда сред възпитаниците на UCL и настоящи и бивши служители. Известен е с курсовете си за медицина, наука, право и хуманитарни науки.

5. University of Edinburgh

Световна класация: 29 (2023) / 30 (2024)

Локация: Единбург

Информация: Университетът в Единбург е имал голяма роля в културното развитие на Шотландия и Англия през 18в. и 19в. Предлага множество програми, включително изкуства, хуманитарни и социални науки; медицина и ветеринарна медицина, наука и инженерство .

6. King’s College London

Световна класация: 35 (2023) / 38 (2024)

Локация: Лондон

Информация: Кралският колеж има изключително богата история и е известен със своите академични постижения в областта на медицината и науката. Има девет факултета, като всеки предлага много възможности за специализация. Създаден е от крал Джордж IV и е сестрински университет на UCL.

7. London School of Economics and Political Science

Световна класация: 37 (2023) / 46 (2024)

Локация: Лондон

Информация: LSEPS ползва комплекс от десет сгради в Лондон и от десетилетия привлича чужденци и бъдещи политици. Двама британски министър-председатели – Рамзи Макдоналд и Клемент Атли – са били лектори там.

8. University of Manchester

Световна класация: 54 (2023) / 51 (2024)

Локация: Манчестър

Информация: Манчестърският университет е голям държавен изследователски център, който специализира в точни науки, математика, инженерство, но и в хуманитарни специалности като антропология.

9. University of Bristol

Световна класация: 76 (2023) / 81 (2024)

Локация: Бристол

Информация: Университета в Бристол е с дълбоки исторически корени, датиращи от 1876 г. Той има силен фокус върху наука и изкуство. Университетът е организиран в шест академични факултета, съставени от множество училища и отдели, провеждащи над 200 бакалавъра.

10. University of Glasgow

Световна класация: 82 (2023) / 87 (2024)

Локация: Глазгоу

Информация: Основан е през 1451 година от папа Николай V и предлага една от най-широката гама от курсове в Обединеното кралство. Той има силен международен фокус, като много от студентите са чуждестранни и има силни връзки с други международни образователни институции. Глазгоу е третият по големина град в Обединеното кралство и е обявен за най-приятелския град в света от индекса Time Out за 2022г.

Кандидатстване

Процесът на кандидатстване в британски университети и необходимите документи варират в зависимост от вида на програмата, за която кандидатствате, учебното заведение и вашето образование до този момент.

Прочетете още, за да добиете обща представа какво да очаквате, но всички перспективни студенти все пак ще трябва да отидат на уеб страницата на желания от тях университет и да проверят всички изисквания, както и да се свържат със студентския център за допълнителна информация, ако е необходимо.

Можете да започнете процеса за онлайн кандидатстването през платформата UCAS (Служба за кандидатстване в университети и колежи), която действа като централизиран източник на информация и съвети за висшето образование и осигурява обработка на кандидатстудентски документи за прием в редовни бакалавърски програми в университетите и колежите в Обединеното кралство. През платформата ще подадете лични данни, ниво на образование, ниво на английски език, резюме и препоръки и имате възможност да кандидатствате в до 5 университета чрез нея, но можете да кандидатствате и самостоятелно. През UCAS можете да следите развитието на кандидатстването ви, както и да разберете кога ще излязат резултатите. Имайте в предвид, че използването на програмата се заплаща, като таксата варира между 15 и 24 паунда. Прочетете допълнително ТУК.

Документите, които ви трябват са:

Диплома за завършено средно образование.

Сертификат за владеене на език – TOEFL или IELTS.

Резюме или автобиография (CV): Подробна автобиография, подчертаваща вашето образование, опит и квалификации. Препоръчително е да използвате бланка за Европейския съюз, със семпли цветове, професионална снимка и кратко и ясно съдържание.

Мотивационно писмо: Кратко писмо от една страница, в което обяснявате защо сте избрали този университет.

Приемен изпити или интервюта: Някои програми, особено в области като медицина, математика, изкуство и музика, може да изискват допълнителни приемни изпити, интервюта или портфолио.

Важни крайни срокове: Средата на януари: Общ краен срок на UCAS.

24 март – за някои художествени и проектантски специалности

30 юни 2014 г. – получените след тази дата молби попадат в клиъринг процес за запълване на незаетите места

15 октомври: За университетите в Оксфорд и Кеймбридж, както и някои курсове като медицина, стоматология и ветеринарни науки.

Необходима документация

Ако вече сте приети в желания университет (поздравления!), ще трябва да съберете няколко важни документа. Също така е силно препоръчително да направите няколко копия на всеки един от тях, за всеки случай.

Ето списък с необходимите документи, които трябва да съберете, след като получите дългоочакваното одобрение:

Валиден паспорт или лична карта: Уверете се, че документът е актуален и ще бъде валиден за периода на вашето образование в чужбина.

Писмо за прием в университет: Това е официалното доказателство за приемане от британски университет.

Диплома за средно образование и доказателство за предишни квалификации: Грамоти и сертификати от вашите предишни образователни институции, преведени на английски.

Сертификат за владеене на език: Ще ви трябва сертификат от TOEFL ( желателно да имате 80 от 100 точки) или IELTS (поне 6.0 или 7.0), а много университети приемат и Cambridge English C1/C2. Проверете валидността на вашия IELTS тест преди да кандидатствате, тъй като IELTS резултатите се считат за валидни две години от датата на теста.

Снимка с паспортен размер: 3×4 cm снимки, на бял фон.

Студентска виза: От 1 януари 2021 студентите, обучаващите се във Великобритания, трябва да кандидатстват за студентска виза, след като тя излезе от Европейския съюз. Тя се издава за периода на обучение и дава право на престой и работа до 20 часа на седмица. Средното заплащане е ₤6/час. С последните приети промени, след завършване на обучението, студентите имат възможност да получат работна виза с продължителност 2 години при желание да натрупат работен опит в Кралството. Заплаща се такса за кандидатстване (348 британски лири за студенти) и трябва да разполагате с валиден паспорт или друг валиден документ за пътуване, който да предоставите на британското посолство.

Заплаща се и такса "Immigration Health Surcharge", което ви позволява достъп до услугите на британското национално здравеопазване. Студентите могат да се възползват от 25 процента намаление на тази такса, така че годишната такса за притежателите на студентска виза е 470 британски лири. Кандидатстването за студентска виза може да се случи до шест месеца преди началото на обучението. Прочетете допълнително за студентски визи ТУК и ТУК.

Може би най-важният въпрос, който имат студентите е: Колко ще струва образованието във Великобритания?

Студентски такси и разходи:

Образованието във Великобритания може да излезе и над 100 000 паунда, в зависимост от размера на таксите и колко скъп е самият град, в който живеете.

Повечето британски университети предлагат различни видове стипендии за своите студенти – социални, за отличен успех, за постижения в различни области.

Социалните стипендии се определят на база семейни доходи от предишни години, а размерът им е средно между 500 и 1 500 паунда годишно. Що се отнася до стипендиите за успех, новоприетите първокурсници трябва да имат отлични резултати от обучението си в България.

Може и да си осигурите стипендия от някоя организация или фондация във Великобритания и България, като Chevening. Прочетете повече ТУК и ТУК.

Студентските заеми също са подходящ избор за много студенти, особено взимайки в предвид, че те започват да се изплащат чак след като завършите и имате сигурна заплата от поне 25 хиляди паунда годишно.

Според проучване на CareerInLAW, средните разходи на месец за студент в Обединеното кралство възлизат на 1225 паунда, като това включва наем, храна, транспорт, сметки, телефонен план и членство във фитнес залата, но изключва разходите за обучение, тъй като те варират драстично между университетите. Разходите за живот в Обединеното кралство са средно с 66,4% по-високи от тези в България, a наемът в Обединеното кралство е средно със 196,0% по-висок от този в България.

Препоръчваме ви да проверите и сайтове като Numbeo, който ви дава подробни данни за разходите за живот в зависимост от града, включително ресторанти, наеми, супермаркети и др.

Общежития:

Намирането на подходящо жилище е ключова част от обучението в чужбина, а в големите градове във Великобритания търсенето е изключително високо.

Според някои статистики, годишният разход за студентско жилище или квартира в Обединеното кралство е 7 000 паунда, но в зависимост от града и сметките, може и да скочи.

Препоръчваме ви да разгледате студентските общежития: Това често са най-достъпните опции за студентите. Често ще трябва да споделяте стая със съквартирант и общежитията могат да бъдат много конкурентни, особено в големите градове, така че кандидатствайте рано. Проучване от 2023 г. установи, че средният месечен наем за студенти е £535, средно между £125 до £135 на седмица. Тази цена обикновено включва комунални услуги като електричество, вода и интернет, което може да опрости бюджетирането за студентите.

Някои съвети за осигуряване на жилище е да започнете много преди учебната година, да подготвите документи като доказателство за статут на студент, доход или гарант. Също така, помислете за пътуване до работното място – Великобритания има силно установена транспортна система и някои университети дори ще ви помогнат с част от вашата студентска транспортна карта.

Прочетете повече ТУК и ТУК.

Безопасност:

Oбединеното кралство е една от най-безопасните страни на европейския континент според всяка една класация. Градовете са удобни и приветстващи за чуждестранни студенти и докато учите там, ще се срещнете с хора от цял свят - близо 500 000 хил. студенти от други държави учат във Великобритания.

Въпреки това, няма такова нещо като напълно безопасен регион. Инциденти и дребни престъпления винаги ще се случват.

Важно е да знаете номерата за спешна помощ:

999 и 112 - спешни номера (за една и съща услуга, без значение е кой използвате), 111- "не-спешни" медицински проблеми,101 - "не-спешен" контакт с полиция (обикновено се използва за кражба или измама).

Винаги можете да се обърнете към посолството или консулството на България по въпроси, свързани с вашия паспорт, документи или други проблеми.

Телефонът за българското посолство е: +44 20 7581 3144

