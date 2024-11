БезГранично: Ръководство за модерния емигрант във Великобритания - цена на жилищата, транспорта и още нещо

П рез последните години говорим много за нарастващия брой българи, решили да напуснат страната. Възникват въпроси колко са тръгнали, защо са избрали да емигрират и какво прави другите страни по-привлекателни от България. Стотици хиляди вече са се заселили в чужбина, като Великобритания е домакин на една от най-големите български диаспори на континента — над 80 000 души, население почти колкото това на Благоевград.

Но какво мотивира българите да си тръгнат? Желание за по-висок стандарт на живот, по-добро образование, нови възможности или просто промяна в средата им? Някои са привлечени от уникалната комбинация от история, култура и модерност на Великобритания, докато други са привлечени от високите заплати, добре развитата инфраструктура и възможностите за кариерно израстване, за които не изискват лични връзки. Някои хора просто останаха, след като завършиха обучението си или се срещнаха с някой специален.

Каквато и да е причината, преместването в чужбина за ново начало може да бъде вълнуващо, но и стресиращо, особено при нормални обстоятелства — и още повече в чужда страна. Преди да започнете да опаковате багажа, важно е да се подготвите за това пътуване. В това ръководство за съвременните емигранти ние покриваме основни теми, от очакванията за здравно осигуряване и заплати до разходите за живот, обществения транспорт и дори как да вземете домашния си любимец със себе си.

Колко струва животът във Великобритания?

Основното нещо, за което трябва да се замилите, преди да се преместите в друга страна, е дали можете да си го позволите и колко е скъпо. Великобритания предлага добър стандарт на живот, но продължава да е една от по-скъпите страни на континента.

Според няколко различни статистики за разходите за живот във Великобритания, четиричленно семейство има нужда от 2,755 £ месечно, без наем. Приблизителните месечни разходи за сам човек са 812.4£, без наем.

Супермаркетите не са скъпи, но цигарите са шокиращи - една кутия е средно 14£ , така че ще ви се наложи да ги спрете или поне драстично да намалите тютюнопушенето.

Средната цена на живот в Обединеното кралство е с 59% по-висока от тази в България. Но не се притеснявайте, заплатите също са много по-високи.

Докато средната заплата в България от началото на 2024г. е 2198 лв., тази във Великобритания е близо 3500 паунда, а годишната надница е около 42,210 паунда.

А къде е най-скъпо?

Лондон е най-скъпият град в държавата, а след него са Единбург и Манчестър.

Белфаст и Бирмингам се считат за някои от по-евтините британски градове за живеене.

В случай, че искате да научите повече за цената на конкретни хранителни продукти или в ресторантите, прочетете тук.

Жилищa под наем

Великобритания е развита и добре устроена държава, затова е и напълно разбираемо, че не сте единствените, които са решили да се преместят там. Според данни на Office for National Statistics, през 2021г. във Великобритания са живеели около 86 000 българи – една от най-желаните дестинация за сънародниците ни на континента.

Жилищният пазар е много конкурентен, затова колкото по-рано започнете да търсите – толкова по-добре.

На графиката по-долу може да видите средната цена на двустайни апартаменти под наем в 15 британски града:

Mодерен обществен транспорт

Да се ориентирате в системата на обществения транспорт в нова страна може да бъде предизвикателство. Независимо дали хващате автобуса за работа или взимате влака за уикенд, добре е да знаете какво да очаквате, когато използвате обществен транспорт в Обединеното кралство.

Както в повечето държави на континента, в големите градове мрежата за обществен транспорт е добре развита. В по-малките градове обаче услугата може да бъде в най-добрия случай темпераментна.

Подобно на Moovit в България, във Великобритания има някои практични приложения, които ще ви помогнат да изберете подходящ маршрут - с прекачвания, спирки и време между автобуси или метро.

Citymapper: Предоставя информация за автобуси, влакове, метрото, скутери и мотопеди в Лондон, Бирмингам и Манчестър. Можете да получите достъп до него на iOS, Android или вашия уеб браузър.

Omio: Полезен уебсайт и приложение за планиране на по-дълги пътувания и сравняване на опции по шосе, железопътен транспорт и въздух. Те също така ви позволяват да резервирате билети и да настроите предупреждения, така че да можете да сключвате страхотни оферти.

Trainline UK: Помага да планирате пътуванията си с влак и автобус в цяла Великобритания. Удобна функция на това приложение е, че сравнява цените на билетите между влакови и автобусни оператори. Това ви позволява да спестите допълнителни пари. Можете да получите достъп до него на Android, iOS или чрез вашия браузър.

UK Bus Checker: Проследява автобусни пътувания из цялото Обединено кралство, покривайки над 300 000 автобусни спирки. С информация за автобуса в реално време и опцията за закупуване на мобилни билети, това е вашето приложение за хващане на автобус в Обединеното кралство. Можете да го изтеглите на Android и iOS.

Все по-голям брой автобуси в по-големите градове приемат безконтактно плащане на борда. В някои области, като Лондон, можете да плащате само с вашата безконтактна кредитна/дебитна карта или местна транспортна карта, като лондонската карта Oyster.

Средната цена на такси на миля в Обединеното кралство е между £3 до £5 на миля за разстояния, по-големи от 10 мили.

Нещо друго, с което ще трябва да свикнете във Великобритания - пътя ви се измерва само в мили, като 1 миля е равна на приблизително 1.6 км.

Европейски паспорт за кучета, котки и порове

Is your furry friend ready for your next adventure?



Whether your destination is the beach or the mountains, be sure your furry fellows are properly equipped with their pet passport!



👩‍⚕️ 👨‍⚕️ Ask your local vet more info about how to get one.#InternationalDogDay ↓