Meta привлича потребители с нови функции в Threads

Meta пуска нови функции за социалната мрежа Threads, с които иска да задържи интереса на потребителите. Той започна бързо да се охлажда въпреки бляскавия старт на платформата.

По-рано тази седмица се появиха информации от среща на Марк Зукърбърг със служители на Meta, на която той е заявил, че Threads не е задържала дори половината от първоначално регистрираните над 100 млн. души. Той обаче допълва, че за него това е очаквано и вярва, че тенденцията ще се подобри, когато Threads започне да добавя нови функции и услуги.

Първите от тях стават факт още сега, като се пускат поетапно за потребителите, съобщава CNET. Една от новостите е добавянето на секция Following. Това е секция, в която потребителят може да види публикации, които са само от профилите, които е последвал.

Досега Threads предлагаше само опция For You – секция, в която алгоритъм определяше какво да покаже. Във Following няма алгоритъм. Там се показват само публикации от следваните профили в хронологичен ред.

Планирани са още подобрения, включително възможност за машинен превод на публикациите, както е възможно в Instagram и Facebook. Ще се добавят и още опции за филтриране на публикации в секцията Activity.

В последствие ще е възможно за потребителите да „одобряват“ желаещите да последват профила им, ако той е настроен на „частен“ режим. Също така ще бъде добавен и бутон за последване на профили.

