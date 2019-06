Apple винаги е била известна с високите цени не само на продуктите, но особено на аксесоарите към тях. Обикновени неща като кабел могат да струват над 30 долара например. Но тази седмица компанията предизвика доста дебати след като реши да продава отделно стойката за новия си монитор, при това на цена от 999 долара. Цената е само за стойката, не за монитора.

Описанието на Apple за стойката е доста детайлно и дълго. В него компанията казва, че т.нар. Pro Stand, е "сложно разработено рамо, което перфектно балансира дисплея, така че той практически се усеща безтегловен и позволява на потребителя да го поставяи във всяка позиция".

Стойката позволява на потребителя да регулира монитора по височина и да го завърта във вертикална позиция. Apple изтъква и възможността за лесното откачане на монитора от стойката, така че тя да може да бъде пренасяна и използвана на други места.

Реакциите не закъсняха. Очаквано, те бяха в двете крайности. Според мнозина стойката е чиста проба "стрижене на овцете", а според други е хитро бизнес решение, което е трябвало да бъде измислено преди много време.

only Apple would charge $1,000 for a literal stand and then display it like it’s a piece of art https://t.co/z0UVQP1Oeu