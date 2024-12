Жилищен блок в Хага се срути, търсят хора под руините (ВИДЕО/СНИМКИ)

Т риетажен жилищен блок в Хага се срути частично в събота след пожар и експлозия, казаха пожарникарите. Спешни екипи издирваха хора под развалините.

Източник: EPA/БГНЕС

"В този момент службите за спешна помощ са заети със спасяване и издирване на хора и борба с огъня", се казва в изявление на противопожарната служба в града.

Не се знае колко души може да са в неизвестност, нито какво е причинило експлозията в жилищен блок недалеч от центъра на града. Според местната медия Regio15 няколко души вече са били спасени от местопроизшествието.

Източник: EPA/БГНЕС

Четирима души, ранени при експлозията, са откарани в местни болници, според противопожарната служба. „Огънят отделя много дим в непосредствена близост... На жителите се препоръчва да затворят прозорците и вратите и да изключат вентилацията“, казаха властите.

Източник: EPA/БГНЕС

Кметът на града Ян ван Занен беше на място, за да координира спасителните усилия. Домовете на няколко етажа изглежда са били унищожени от експлозията.

