Вече е ясна причината за смъртта на вокалиста на Crazy Town

П ричината за смъртта на вокалиста на Crazy Town Сет Бинцер, известен със сценичния си псевдоним Shifty Shellshock, е разкрита от официалните власти.

Почина вокалистът на Crazy Town

49-годишният мъж е починал от комбинираното въздействие на фентанил, кокаин и метамфетамин, съобщиха калифорнийските власти. Впоследствие Катедрата за медицински експертизи на окръг Лос Анджелис е постановила, че смъртта му е злополука.

