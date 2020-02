Тръмп: Лидерът на "Ал Кайда" на Арабския полуостров е ликвидиран

​ Лидерът на Ал Кайда на Арабския полуостров (АИАП) Касим ар Рими е бил убит. Това се е случило при антитерористична операция на САЩ в Йемен, обяви американският държавен глава Доналд Тръмп, цитиран от "Ройтерс".

President Donald Trump said the United States had killed Qassim al-Raymi, the leader of Islamist group al Qaeda in the Arabian Peninsula, in a counterterrorism operation in Yemen https://t.co/wq97LdGaHp pic.twitter.com/KRUNDoR0iH

"Под ръководството на Ар Рими АИАП извърши изключителни насилия срещу цивилни в Йемен и се опитваше да провежда и вдъхновява многобройни нападения срещу Съединените щати и нашите сили", посочва Тръмп в изявление.

The White House says Qassim al-Rimi, the leader of the terror group al Qaeda in the Arabian Peninsula, was killed in an airstrike in Yemen https://t.co/QKgJQ7cFC3 pic.twitter.com/7FYReGQdfy