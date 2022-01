Почина турската актриса Фатма Гирик

О тиде си известната турска актриса Фатма Гирик, предадоха турските медии.

Гирик почина на 79-годишна възраст тази сутрин в частна болница в Истанбул.

Тя е пристигнала преди шест месеца от Бодрум в мегаполиса за лечение.

Лекарите засега не са посочили каква е причината за смъртта ѝ и не са разкрили заболяването ѝ.

Фатма Гирик се е снимала в над 180 турски филми. В края на 80-те години тя влиза и в политиката, като в периода 1989-1994 г. е била кмет на истанбулския квартал Шишли.

RIP Fatma Girik 🙏🏼✨#TubaBüyüküstün #FatmaGirik



Fatma Girik, one of the milestones of Turkish cinema, passed away this morning. Fatma had declared her heir in one of her interviews. The master actress said, “I like Tuba Büyüküstün very much”.https://t.co/gTwqv66DOh