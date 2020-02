Почина 15-годишна актриса на "Дисни"

М омиче от Уганда, играло във филм на "Дисни" от 2016 г. за гениална шахматистка, почина днес на 15-годишна възраст, предаде Асошиейтед прес.

Никита Пърл Валигва почина в болница, намираща се близо до столицата Кампала.

Причината за смъртта й е мозъчен тумор.

Филмът, в който участва Никите е по истинска история.

Разказва за 9-годишната Фиона Мутеси, която се превръща в най-добрата шахматистка, без дори да е посещавала училище. Момичето успява да победи най-добрите играчи по шах в света.

i guess today is a perfect day for me to finally watch queen of katwe. no spoilers please i wanna be surprised. thanks. pic.twitter.com/x9JbZYRy31

Никита е "любимка на мнозина", написа в Туитър девическата гимназия, в която учеше от 2018 година.

Местни медии съобщиха, че Валигва е била оперирана в Индия, но туморът се е появил отново.

15 year old Nikita Pearl Waligwa,who starred as 'Gloria', in a Disney's movie, Queen of Katwe, is dead. Nikita succumbed to brain cancer on Saturday. Rest in peace little one. pic.twitter.com/WTjhicg4pz