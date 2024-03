Мост в Балтимор се срути, след като бе ударен от кораб (ВИДЕО)

М остът "Франсис Скот Кий" в Балтимор се срути рано сутринта във вторник, след като беше ударен от голям кораб, според видео, получено от CNN.

Не е ясно дали има пострадали.

BREAKING NOW: Baltimore’s Key Bridge collapses into water after being hit by cargo ship. pic.twitter.com/ehkcjEmzgG

Транспортните власти на Мериленд (MTA) казват, че целият трафик се заобикаля.

CNN се свързала с противопожарната служба на град Балтимор за допълнителна информация.

Breaking: A major bridge in Baltimore, Maryland, has partially collapsed, possibly leaving a number of people in the river below, police say. https://t.co/MePGaL3uwW

Мостът с четири ленти с дължина 2 км се простира над река Патапско и служи като най-външното пресичане на пристанището на Балтимор и е съществена връзка с Baltimore Beltway.

Видеозапис показва момента, в който мостът се срутва. На кадрите се вижда как кораб наближава моста и се блъска в един от кейовете.

След това голяма част от моста се срутва и пада в река Патапско.

I'm aware of and en route to the incident at the Key Bridge. I have been in contact with @BaltimoreFire Chief Wallace, @GovWesMoore @JohnnyOJr, and @AACoExec. Emergency personnel are on scene, and efforts are underway.