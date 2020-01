Коя е най-бързо разрастващата се епидемия в света

Броят на хората, починали вследствие на епидемия от морбили в Демократична република Конго, е преминал 6000, съобщава Световната здравна организация (СЗО), цитирана от BBC.

Според СЗО епидемията е най-голямата и най-бързо разрастващата се в света. Близо 310 000 случаи на морбили са регистрирани от началото на 2019 г.

Миналия септември правителството на Конго и СЗО стартираха програма за спешна ваксинация. Над 18 милиона деца до 5-годишна възраст са били имунизирани в цялата страна.

Лошата инфраструктура, атаките срещу здравните центрове и липсата на достъп до рутинни здравни грижи обаче затрудняват усилията за спиране на разпространението на болестта.

Всяка една от 26-те провинции на страната съобщава за случаи на морбили. Огнището е обявено през юни миналата година.

Епидемията от морбили в ДР Конго уби два пъти повече хора отколото еболата в централноафриканската страна.

"Правим всичко възможно да поставим тази епидемия под контрол", заяви д-р Матшидисо Моети, регионален директор на СЗО за Африка.

"И все пак, за да постигнем успех, трябва да гарантираме, че нито едно дете не е застрашено да умре от заболяване, което лесно може да се предотврати чрез ваксина", допълва още той.

СЗО отбелязва, че са необходими допълнителни 40 милиона долара (30 милиона британски лири), за да се увеличи броят на ваксините за децата между 6 и 14 години.

A measles outbreak in the DR Congo has killed more than 6,000 people since last year.



The @UN health agency, @WHO, is appealing for countries to increase support for the response.https://t.co/8nNvz6VRQI