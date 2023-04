Изригна вулканът Шивелуч на полуостров Камчатка (ВИДЕО)

Н а полуостров Камчатка изригна вулканът Шивелуч, предаде ТАСС, като се позова на Института по вулканология и сеизмология към Руската академия на науките.

Височината на стълба от вулканична пепел, избълван от вулкана, достигна 20 000 метра над морското равнище.

A powerful eruption of the Shiveluch volcano took place on the Kamchatka Peninsula, Ruzzia, in the morning of April 11. Volcanic ash covered the nearest villages, the height of ash clouds was up to 20 kilometers. The volcano has been assigned the highest, red aviation danger code pic.twitter.com/TBl8rNtWVx

Заради облака от вулканична пепел, разнесъл се и над населени места в Уст-Камчатския регион, местните учреждения и училища останаха затворени, а на хората там бе препоръчано да не напускат домовете си.

В едно от селата в района - Ключи, слоят вулканична пепел след изригването на Шивелуч е достигнал 8,5 сантиметра, което е рекорд в това населено място за последните 60 години.

Shiveluch volcano erupted in #Kamchatka, #Russia now.

The morning of local residents did not start with coffee, but with ash fall.



The eruption began at 6:20 local time. According to preliminary data, the height of the ash cloud is 15-20 kilometers. The sky near the volcano,… pic.twitter.com/RTXBWztqqe