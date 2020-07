Издирват кмета на Сеул, телефонът му е изключен

К метът на южнокорейската столица Сеул Пак Уон-сун е изчезнал и са в ход издирвателни мероприятия, съобщи местната полиция, цитирана от Асошиейтед прес.

Служителите на реда търсят Пак на място в Сеул, където за последно е засечен сигнал от неговия мобилен телефон.

Дъщеря му се обадила в полицията по-рано днес и казала, че не може да се свърже с баща си.

От кметството съобщиха, че Пак не е идвал на работа днес.

