Идва ли краят на апокалипсиса в Австралия? Или се задава нов

И два ли краят на смъртоносната криза в Австралия? Или се задава нова. Опустошените от пожарите райони се борят с ново бедствие - проливен дъжд.

От месец септември насам страната се бори с пламъците. Летният сезон, подхранван от тригодишна суша, продължава необичайно дълго време. Експертите приписват това на климатичните промени, пише Reuters.

Пороен дъжд се изсипа в Нов Южен Уелс. На места бяха отчетени най-проливните валежи от 20 години насам.

#Australia | Devastating storms have ripped through eastern NSW, forcing flood evacuations and leaving tens of thousands without electricity https://t.co/PjwUyeYD5K pic.twitter.com/iCZirqYSwe