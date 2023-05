"Бог да пази краля!": Короноваха Чарлз Трети (НА ЖИВО/СНИМКИ)

"Бог да пази краля" - с тези думи Чарлз III беше коронован и вече официално е новият крал на Обединеното кралство. Минути преди това той положи и клетва на церемонията в Уестминстърското абатство.

King Charles III is crowned with the 360-year-old St. Edward's Crown #Coronation pic.twitter.com/bRUrmncYPe — Scripps News (@scrippsnews) May 6, 2023

Той и Камила пристигнаха по-рано в абатството, като влязоха през Голямата западна врата на древната църква. Пред тях дефилира дълга процесия от униформени официални лица и духовници и прозвучаха фанфари, предаде БГНЕС.

St Edward’s Crown lowered onto the head of King Charles III. pic.twitter.com/8Ng2GtcXuF — Newfound News (@newfoundnewsca) May 6, 2023

Камбаните започнаха да бият за краля и кралицата, които скоро ще бъдат коронясани в Уестминстърското абатство.

Принц Джордж, синът на принца и принцесата на Уелс, се наредиха до другите почетни гости.

Принц Хари и принц Андрю седят на третия ред в Уестминстърското абатство.

Андрю пристигна с кадифени одежди и златни знаци, които го обозначават като Рицар на жартиерата - церемониална роля, която той заема, откакто покойната кралица му я връчи през 2006 г.

За разлика от него принц Хари носи обикновен костюм, както бе поискано от Бъкингамския дворец, а не военната униформа, която преди това е носил на кралски церемонии, включително на погребението на кралицата миналата година.

По време на коронацията Крал Чарлз III е облечен в церемониално облекло от коприна, злато и скъпоценни камъни, тежащо над 10 килограма. Чарлз носи тъмночервената кадифена държавна роба на дядо си крал Джордж VI. Мантията е на близо 90 години.

Камила носи на коронацията мантия с дължина 5,5 метра, която е направена за коронацията на Елизабет II през 1953 г. Тя е избродирана с изображения на пчели и бръмбари, "които отразяват темите за природата и околната среда и любовта на Техни Величества към естествения свят", каза по-рано говорител на Бъкингамския дворец.

Кралят и кралицата заеха местата си пред главния олтар на абатството.

Мястото е известно като Театърът на коронацията, което дава представа, че това е централната точка на традицията.

Крал Чарлз ще получи Библията, а след това ще чуем клетвата, която този път ще бъде рамкирана от признанието, че хората имат свои собствени "вярвания и убеждения".

За помазването той ще пристъпи към 700-годишния коронационен стол.

Той е поставен в средата на старателно възстановената средновековна настилка.

Столът е изработен от италиански майстори от XIII в., като се смята, че много от парчетата мозайка са спасени от средновековни търсачи на изгодни цени, които са взели материал от стари древноримски руини.

Джъстин Уелби, архиепископ на Кентърбъри, започна службата.

"Скъпи почитаеми, ние сме се събрали, за да се поклоним и да възхвалим Всемогъщия Бог; да отпразнуваме живота на нашите народи; да се помолим за Чарлз, нашия крал; да признаем и да благодарим за живота му в служба на тази нация, на кралствата и на Британската общност; и да станем свидетели с радост на неговото помазване и коронясване, на това, че е отделен и посветен в служба на своя народ. "Нека се посветим еднакво, с тяло, ум и дух, на обновена вяра, радостна надежда и ангажимент да си служим един на друг в любов," призова Уелби, предаде БГНЕС.

Неговото встъпление беше последвано от изпълнение на "Kyrie eleison" - за първи път музикално произведение на уелски език се изпълнява на коронация.

Застанал до 700-годишния стол за коронация, Чарлз се обърна с лице към четирите страни на абатството, за да бъде провъзгласен за "несъмнен крал" пред паството.

Събралите се ликуваха с думите "Бог да пази крал Чарлз!", последвано от тръбни звуци при всяка декларация.

Чарлз положи коронационната клетва - законово изискване, тъй като законът, приет през 1689 г., задължава крал Уилям и кралица Мери да обещаят да поддържат протестантската вяра. През същата тогавашният парламентът приема закон, който забранява на всеки католик да заеме трона - правило, което все още е в сила. Този закон води началото си от времето на Тюдорите в Англия през 1500 г., когато крал Хенри VIII прекъсва католическите си връзки и основава Англиканската църква, за да може да прекрати първия си брак с испанската Екатерина Арагонска.

"Аз, Чарлз, тържествено и искрено в присъствието на Бога изповядвам, свидетелствам и заявявам, че съм верен протестант и че според истинското намерение на постановленията, които осигуряват протестантското наследяване на престола, ще подкрепям и поддържам споменатите постановления в рамките на силите си според закона", каза той.

След клетвата от страна на краля, той седна на стола на властта.

Църковният хор пее Gloria in Excelsis Deo (Слава на Бога във висините).