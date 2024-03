Автомобил се заби в портите на Бъкингамския дворец (СНИМКИ/ВИДЕО)

Б ританската полиция съобщи, че е арестувала мъж, след като автомобил се ударил в портала на Бъкингамския дворец в Централен Лондон, предаде Ройтерс.

На снимки в социалните мрежи се вижда автомобил пред портала на двореца, а британски медии цитират свидетел, който казва, че е чул "силен трясък". Полицията заяви, че това се е случило в събота сутринта.

Man arrested after car crashes into gates of Buckingham Palace https://t.co/V4bocZhAbZ https://t.co/V4bocZhAbZ

"Въоръжени служители арестуваха мъж на място по подозрение в умишлено увреждане на чужда собственост. Той е откаран в болница. Не се съобщава за наранявания", посочи в изявление лондонската полиция и допълни, че фактите и обстоятелствата по случая все още се изясняват.

#UK: Dramatic moment car crashes into #Buckingham Palace gates as armed police yell 'keep your hands on your head' as driver is arrested https://t.co/EBjD84ScZS pic.twitter.com/FD7kF7GgKE