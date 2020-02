Автомобил се вряза в тълпа в Германия

Р анени в Германия, след като автомобил се вряза в тълпа, събрала се за Карнавалния парад в германския град Волкмарсен.

Според информацията в разлините медии броят на ранените варира между 10 и 15.

Германската полиция съобщи, че водачът на автомобила е задържан.

BREAKING: Car plows into crowd in German town of Volkmarsen, injuring at least 15 people - HNA