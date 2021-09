Глория Естефан разкри ужасна история от миналото си

П евицата Глория Естефан разкри, че когато е била на 9 години е била изнасилена от човек, на когото майка ѝ имала доверие, съобщи Асошиейтед прес.

Кубинско-американската суперзвезда говори за първи път публично за насилието и за последиците от него в епизод от шоуто във "Фейсбук" "Red Table Talk: The Estefans'', излъчено в четвъртък.

"Той беше роднина, но не близък роднина. Беше във властова позиция, защото майка ми трябваше да ме запише в неговото музикално училище и той веднага започна да ѝ казва колко съм талантлива и как се нуждая от специално внимание. Тя смяташе, че имаме късмет, че той ми обръща такова внимание", каза певицата.

Gloria Estefan Says She Was Molested at Music School at Age 9 https://t.co/cqjkf3vv1G

Естефан, която е родена в Куба и се мести в Маями, Флорида със семейството си като малко дете, направи разкритието в шоуто, в което участва и телевизионната водеща Клеър Кроули. В епизода "Предадени от възрастни, на които имаме доверие", тя сподели, че била изнасилена като дете от свещеник.

В присъствието на дъщеря си Емили Естефан и племенницата Лили Естефан, певицата каза, че "93% от насилените деца познават и имат доверие на насилниците си и аз знам това, защото съм една от тях".

The #Estefans @LiliEstefan @GloriaEstefan & @Emily_Estefan highlight the crisis happening in #Cuba as one of the anticipated topics to address for @RedTableTalk. Watch the full discussion here 👉https://t.co/C2BKT6GKxL #HispanicHeritageMonth #Paley pic.twitter.com/NpXgj37GgI