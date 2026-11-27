С ъдът гледа в този момент искането на Софийската градска прокуратура двамата задържани 19-годишни мъже, обвинени в принуда и разпространяване на порнографски материали, да останат за постоянно в ареста.
Четвърти задържан за блудството с момичета в София
По време на заседанието екип на Спешна помощ пристигна в Софийския районен съд, след като на един от обвиняемите му е прилошало.
Съдът остави в ареста тримата непълнолетни за блудството с 15-годишно момиче в София
- Какви са обвиненията срещу двамата 19-годишни
Според обвинението единият от младежите е заснел видеоклиповете, на които се вижда как тримата непълнолетни блудстват с 15-годишно момиче в нощта на Хелоуин.
Другият 19-годишен е привлечен като обвиняем, след като е принуждавал 16-годишно момиче от същата компания към действия против волята ѝ. По данни на разследването актът на насилие е извършен в края на лятото на спирка на градския транспорт в столичния квартал „Младост“.
Вчера съдът окончателно потвърди, че тримата непълнолетни, обвинени по случая с блудството, остават в ареста с най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“.
Трима непълнолетни с обвинения за сексуално посегателство над 15-годишно момиче в София