"За Москва“ и „За Кремъл“: Руските сили са изстреляли дронове камикадзе срещу Украйна

С ъобщенията, написани на руски дронове камикадзе, пуснати в Одеса през нощта в сряда, гласят „за Москва“ и „за Кремъл“, според украинската армия, очевидно препратка към предполагаемия опит за убийство на руския президент Владимир Путин, пише CNN.

Снимките, публикувани от Южното командване на Украйна, показват съобщенията, изписани на двете опашки на дроновете, които според командването показват очевидната „причина за атаката“.

По данни на Южното командване към Одеса са били изстреляни 15 безпилотни самолета "Шахед"-131/136, от които 12 са унищожени от силите на ПВО и мобилните огневи групи. Другите трима са ударили общежития на учебно заведение.

Footage circulating on Russian social media claims to show the moment a drone flies into Vladimir Putin's presidential residence. The Kremlin blamed Ukraine for what it called a "terrorist act". Mr Putin was not injured, it added



